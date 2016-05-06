港报社评：美容机构事故升级，政府规管严重滞后--明报5月6日

有机构以美容公司名义，连同一家顾问公司，涉嫌提供包括治疗癌症等多种顽疾疗程，警方联同卫生署采取行动，11名女子涉嫌串谋行骗及无牌行医被拘捕。这宗事件，与近年经常发生的美容机构以美容为名、医疗为实而衍生的诸多投诉，有点不一样。今次涉及的是另类疗法，有人声称透过「活化大脑」，可治疗癌症等奇难杂症。事态一方面反映以美容为名的机构「业务升级」，不合理甚或误导成分更难察觉，不明就里的人更容易上当；另一方面显示政府规管美容机构严重滞后，使涉及美容机构的事态进一步恶化，消费者权益以至健康、性命安全，更不受保障。

涉案美容机构的官方网站介绍，疗法透过活化大脑增强免疫力，能够治疗包括癌症、情绪病、皮肤病等，并且展示个案疗效，包括有病人治癒皮肤癌、有病人治癒前列腺癌及骨癌等。根据警方透露，已知个案须支付20万至120万元疗程费用，警方处理的7宗个案，涉及约500万元，其中两宗病人已经去世。有关机构营运约4年，相信涉及的个案和金额不止此数。

据介绍，涉案美容机构施行的疗法，包括病人接受红外线、吸氧气、在额头手脚佩戴或绑上磁石及心灵辅导等。这种另类疗法未经科学验证，正统医学界嗤之以鼻，不过放在罹患绝症的人而言，为求续命，只要看到一丝希望就每每会尝试，有时候倾尽家财也在所不惜。按这个所谓「活化大脑」的疗法，并非打针吃药，看起来无伤大雅，可是若病人接受疗法，必须签署一份同意书，条款包括不可接受任何手术、电疗化疗及服用中药等，这样就事态严重了。若机构的疗法不奏效，而病人切断其他治疗，则会出现病人延误救治甚或失救的可能。

身患绝症的人病急乱投医，可以理解，此际病人及其家人的意志较薄弱、理性衡量不足，容易被误导而作出错误决定。今次涉案美容机构在法律方面是否需要负起责任，还待警方的调查，或经由司法程序决定。可是，要求病人切断正规治疗，把性命安危交付未经科学认可的「活化大脑」疗法，有罔顾病人福祉之嫌；就道德层面而言，这种做法值得商榷。

近年，随着美容科技和医疗仪器发展，入侵性整容技术大行其道，例如注射肉毒杆菌、照射激光、彩光、电频等，已经成为整形外科及部分皮肤科医生最常处理的个案。这类日新月异的美容方法，是美容保健抑或医疗，迄今并无清晰分野，事故时有发生。从事态看来，政府对规管美容行业，区分美容与医疗，显然不够重视。4年前DR医学美容集团致命事故后，政府曾经研议规管美容机构，因为涉及传统正规医生与美容医生利益纷争，迄今并无进展。因此，这形成的局面是：这边厢政府束手无策，那边厢是美容机构营运却已提高层次；今次涉案的另类疗法，就已知情况未见有侵入性治疗，警方检走的医疗仪器和麻醉药，在案中的作用尚待披露，而涉案11人初步被指串谋行骗及无牌行医，看不到与具体治疗有什么关系。事态说明政府连美容与医疗仍未清晰区分和规管，又有新题目了，政府规管美容机构之大落后，由此可见。

昨日，食物及卫生局长高永文回应事件时，呼吁市民患病要谘询注册医护人员，强调对无牌行医会「严密执法」，对违例广告会主动执法等，云云。规管美容机构是高局长负责的范畴，DR医学美容集团事故暴露了美容业和美容机构的营运，不单关乎消费者权益，更涉及市民的性命安危。但是4年来，政府对事件的回应，并未使市民感到健康与性命更受保障，现在美容机构涉及另类治疗，同样怀疑有病人因而死亡，可是高局长的回应只是泛泛而谈，并未显示政府有决心整治美容业和规管美容机构，使人失望。美容与医疗涉及不同既得利益集团，不可能达至共识，美容业的异化和部分美容机构愈趋偏锋，十分明显；从近年的投诉数字和事故频生，说明政府不应该继续放之任之，而是要尽快立法或修例规管。就此事，政府须显露的应该是坚决的管治意志，而非「只见身郁，唔见米熟」的场面说话。

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