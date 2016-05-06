《全球重要经济事件一览表》--5月6日-5月13日

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5月6日(五)

悉尼--澳洲央行公布货币政策季度声明(0130)。

渥太华--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri出席一场讨论会(1500)，主题是央行在维护金融稳定方面的作用。

北京--国务院新闻办举行举行国务院政策例行吹风会，请工业和信息化部副部长辛国斌介绍《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》的有关情况，请住房城乡建设部副部长陆克华介绍加快培育和发展住房租赁市场的有关情况，并答记者问(0200)。

5月7日(六)

老挝琅勃拉邦--东盟与中日韩(10＋3)高官会、东亚峰会(EAS)高官会、东盟地区论坛(ARF）高官会，中国外交部副部长刘振民将率团与会(至5月8日)。

5月9日(一)

伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表演说(0910)。

伦敦--英国央行副总裁贝利在London City Week活动中发表简短的主旨演说(0805)。

东京--日本央行公布3月政策会议记录(2350)。

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在明尼苏达经济俱乐部发表演说(1700)。

布鲁塞尔--欧元区财长就希腊问题举行特别会议。

5月10日(二)

伦敦--英国央行副总裁贝利在欧洲复兴开发银行的会议上出席一场讨论会(1400)。

惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告(2100)。

伦敦--第三届拉美欧洲投资者论坛(LAEIF)。

5月11日(三)

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定并公布货币公报(0800)。

伦敦--欧洲复兴开发银行年会和商业论坛(至5月12日)。

伦敦--英国财政大臣奥斯本在议会财政委员会讨论欧盟成员国身份问题。

罗马--意大利经济部长帕多安在一次经济会议上发表讲话(1030)。

蒙特利尔--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在CFA Institute年会上讲话 (1245)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯发表题为“货币政策和货币”的演说(1600)。

奥斯陆--挪威政府发布修改后的2016年预算案。

伦敦--印度央行总裁拉詹在伦敦经济学院发表演说，主题是反思全球货币制度。(0900)。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

5月12日(四)

美国阿尔伯克基--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济形势发表讲话(1815)。

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行发布总裁梅斯特将在货币理论和货币政策研讨会发表的演讲稿(1500)。

美国康科德--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在一次午餐会上发言(1545)。

东京--日本央行副总裁中曾宏在该行举办的日本零售结算系统研讨会上致开幕词(0500)。

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表主题为“欧洲银行业面临的挑战”的演说(1640)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯出席该国议会举行的一次听证会(0700)。

伦敦--英国央行公布利率决定和通胀报告(1100)。

奥斯陆--挪威央行宣布利率决定(0800)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

5月13日(五)

美国萨克拉门托--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在萨克拉门托经济论坛上讲话(2225)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本时事通讯社举办的活动中发表演说(0330)。

马德里--西班牙央行总裁林德出席德国Bernacer Award 典礼(1100)。

首尔--韩国央行召开货币政策会议，将宣布利率决议(0100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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