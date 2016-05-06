港报社评：零售虽吹冷风，力攻中档觅出路--经济日报5月6日

本港3月零售销售总额连续13个月下跌，但跌幅渐收窄。内地豪客减少、本地消费气氛又欠佳，高端消费首当其冲，惟中档市场仍有可为，业界应多思推广噱头，唤醒潜在消费力。

港府统计处昨公布，本港3月零售业销货总额按年跌9.8%，虽然已是连续第13个月下跌，惟相比今年1至2月的大跌13.6%，跌势已有收窄迹象。此或反映本港零售业虽难逃调整困境，但情况却未必如想像中般恶劣。

事实上，本港经历1998年亚洲金融风暴、2003年沙士疫情等剧震，当时零售业几近全军尽墨。惟现时零售市道并非灭顶式灾难，表现最差的，主要集中在高档消费环节。

此因随着内地打贪常态化、内地旅客消费模式改变，访港大陆客挥金如土、豪买奢侈品的境况恐难再；加上本港经济仍阴霾密布，本地消费者购买高档消费品的意慾亦低。故综观零售业不同环节，主打内地豪客以至高档消费的商户，在这一轮调整潮中应最伤，惟中端消费市场仍有可为，原因有二。

其一，内地客仍「旺丁」。在刚过去的五一黄金周，在旅业一片淡风下，访港内地客不跌反升，此应因近期港元滙价随美元走弱，随着美国加息预期降温，港元若随美元续偏弱，应有助增内地客访港意慾。现时内地客虽未必如过往豪买奢侈品，惟对本港有质素的中档商品仍有相当需求，为中档消费市场带来动力。

其二，本地消费力犹存。本港失业率虽反弹，现仍只是由3.3%升至3.4%，且部分企业今年或冻薪，但不少公司尤其大企业，仍为雇员温和加薪。在就业市场续接近全民就业状态、职场薪酬调整亦非一面倒吹冷风下，不少港人仍对购物消费的质量有所要求；且高收入人士减少高档消费，亦可能更多地转向中档市场消费。

其实一些中档商户亦已看中此机会，近日纷推各式各样优惠推广。皆因港人与旅客实非囊中羞涩、没有消费力，只是欠缺消费意慾，尤其不少中档产品年年加价，令消费者日益感物非所值。商户只要能藉优惠制造促销噱头，为消费者提供非买不可的理由，就可能吸引更多人流光顾，成逆市奇葩。零售业界要捱过这段调整期，就要把握中档消费市场仍存的机遇，多动脑筋思促销点子，令顾客感物超所值，愿解悭囊，在整体淡市中打出新路。

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