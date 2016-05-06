《路透晚报》--5月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：稳增长根本是为保就业，就业数据与经济数据同样重要--总理

中国国务院总理李克强表示，稳增长根本是为了保就业，要尽早建立统一的就业信息数据平台，就业数据与经济数据同等重要，是宏观调控的重要依据。

--中国经济：央企整体财务结构稳健，债务风险总体可控--国资委

中国国资委称，虽然面临经济下行压力加大等不利因素，但中央企业整体财务结构稳健，债务风险总体可控。经风险排查目前中国铁物及户中央企业所属子企业尚存在债务风险问题。

--中国经济：努力稳定民间投资，缩短投资核准报建周期--发改委

中国一季度民间固定资产投资同比增速有所放缓。国家发改委与全国工商联联合召开促进民间投资座谈会称，将完善政策、狠抓落实，努力稳定民间投资；缩短投资核准报建周期，推动民间投资项目尽早落地。

--中国经济：猪肉价格料高位波动但涨幅可控，市场供应有保障--商务部

中国商务部称，3月下旬以来，猪肉价格继续上涨，但是上涨幅度逐步缩小，涨势趋缓；预计后期猪肉价格将高位波动，上涨幅度可控，市场供应有保障。

--中国房地产：鼓励房企开展住房租赁，税收优惠政策将很快出台--住建部

中国住房城乡建设部表示，将鼓励房地产开发企业开展住房租赁业务，并加大政策支持力度，住房租赁税收优惠政策文件将很快出台，稳步推进房地产投资信托基金(REITs)试点，拓展直接融资的渠道。

【金融】

--中国央行：加强票据业务监管，银行6月底前开展全系统风险排查

中国银行业票据业务风险事件频发，引监管层重拳整治。中国央行与银监会周五联合发布加强票据业务监管的通知，要求银行强化票据业务内控，坚持贸易背景真实性要求；在票据交易方面，严禁银行与非法票据中介开展业务合作。

--中国保险：险资运用风险可控，规范大额未上市股权和不动产投资信披--保监会

中国保监会发布通知称，当前保险资金运用风险总体可控，但为切实防范大额未上市股权和大额不动产投资领域的风险，将引入信息披露机制，加强对此类投资行为的监管。

--中国基金：严禁开展资金池业务，暂停中信信城备案六个月

中国证券投资基金业协会日前重申了对资金池业务的严厉监管态度。协会表示，今后将继续按照实质重于形式的原则对违规资金池业务进行甄别，对涉及机构从严处理，对资金池业务进行全面清理，不留死角。

--《台湾金融市场一周展望》外资翻脸砍台股静待止跌讯号现，避险需求推台债微走多

外资大翻脸，连日反手狂砍台股，重创台股走势。分析师指出，随台指跌深，近日自营商及忠实户等本土资金悄悄进场，台股〞土洋对决〞局面可望再现；短线若能出现止跌讯号，下周有望酝酿反弹。

【固定收益】

--《分析》资金好转中国央行连两周净回笼，组合工具兼顾短中长补水

随着中国5月全面营改增政策不定因素明晰，同时央行表态PSL将常态化操作，本周银行间流动性随之进一步好转，央行公开市场顺势连续第二周净回笼，依旧延续随资金松紧状况相机操作，维持流动性均衡政策意图。

--新债招标：中国三个月期贴现国债加权收益率2.1761%，获1.1亿元追加

业内人士透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1761%，边际中标收益率为2.2345%，投标倍数3.55倍。

--新债招标：湖南三及五年一般地方债利率较下限均上浮19bp--业内人士

业内人士透露，中国湖南省上午招标三年和五年两期一般地方债，中标利率分别为2.77%和2.91%，较投标区间下限均上浮19个基点(bp)，对应投标倍数2.01倍和1.50倍。

--中国债市动态：现券弱势整理收益率波动有限，后市分歧致交投清淡

中国银行间债市现券延续平淡市况，收益率变化不大，经济数据出炉前夕，市场交投意愿有限。交易员称，长端利率债表现偏弱，而短端在资金面支撑下尚可；近午间受股市加速下跌提振，国债期货止跌上行，但现货几无影响。

--中国货币市场：主要回购利率变动不大，预期平稳资金相对宽松

中国央行公开市场本周继续净回笼，银行间市场资金面仍相对宽松，主要回购加权利率变化不大，融资较为容易。目前逆回购规模已降至3,000余亿，市场对流动性预期回归平稳。

--中国票据市场：转贴利率走势平稳，收票热情高但资金成本抑制利率下行

中国票据市场本周转贴利率走势平稳，足月纸票成交在3.15%左右，电票在3.10%上下。交易员称，营改增政策实施后，加之监管趋于严格，出票要求提高，供给相对较少；虽然机构收票热情仍在，但出于成本考虑，利率并未明显下行。

--投行观点：中国企业负债水平低于全球，惟偿债能力较弱--法国外贸银行

法国外贸银行（Natixis）周五发表调查分析显示，中国企业的杠杆水平低于全球企业，惟偿债能力相对较弱。该行首份中国企业负债监察报告显示，中国最大的3,000家上市企业的杠杆水平（按总负债与普通股权比率）为86%，而全球则为152%。

【外汇】

--《人民币综述》监管层大开美元裸卖空下限，市场不领情？

虽说人民币汇率趁着国际美元走软成功扭转年初以来颓势，但中国资本流出仍面临较大压力，为扭转结汇意愿低迷颓势，增加资本流入改善国际收支，监管层近期连续出手，通过宏观审慎措施，疏堵并举，力求国际收支基本平衡。

--中国外汇：一季度经常账户顺差、资本和金融账户逆差均为481亿美元

中国国家外汇管理局公布初步数据显示，今年一季度中国经常账户顺差481亿美元，资本和金融账户逆差亦为481亿美元。

--中国汇市：人民币小幅收升，美国非农数据公布前夕成交缩量

人民币兑美元即期小幅收升，中间价则三连跌续刷五周新低。交易员称，美元指数连续反弹，是中间价连跌主因。市场关注今晚将公布的美国非农数据，情绪谨慎导致成交量降至逾一个月低点。

【证券/行业】

--《焦点》中国IPO队列排到六年后，借壳上市成为无奈之举

越来越多的中国公司为了跳过IPO排队长龙，在上海或深圳交易自己公司股票，采用了借壳上市的办法，即通过收购上市公司进行上市。

--中国股市：沪综指放量收挫2.8%至一个半月新低，资源类股领跌大盘

中国股市沪综指放量收挫2.8%至一个半月新低，并创逾两个月最大单日跌幅。分析师指出，今日大盘平开后窄幅震荡，随后指数出现一波快速下探，尾盘再次大幅跳水。盘中个股普跌，钢铁、煤炭等资源股和中小盘股跌幅居前。此前屡次上攻3,000点未果，空头借此向下打压，近期市场可能在震荡中呈现分化格局。

--《技术分析》中国股市沪综指下跌趋势更趋明朗

中国股市沪综指本周冲高回落，国家队护盘功亏一篑。技术面显示，周五大阴线一举下破5,10及60日均线，短线资金跑路心切，盲目护盘扭曲技术面的结果使得抛售压力出现集中释放，后市下跌趋势更趋明朗，随后大盘将继续跌向2,800点；中线看，本周沪指完成对5周均线的反抽，并有效下破10周均线，在经过两周低位震荡后，后市将出现较大周跌幅，继续中期探底。

--中港个股：工行牵头筹备中东欧基金，董事长姜建清正在参与此事--消息

直接了解情况的二位消息人士确认，以市值计中国第一大银行--中国工商银正在牵头筹备中东欧基金，董事长姜建清参与了此事。这意味着，姜建清退位董事长后，仍将继续从事工商银行的全球化布局事业。

--企业并购：中国海航集团计划10亿美元收购新加坡CWT控股权--消息

两名消息人士表示，中国海航集团正在就以大约10亿美元收购新加坡上市物流公司CWT Ltd的控股权进行磋商。

--中国企业：高盛资深合伙人加盟蚂蚁金服，任资深副总裁推全球化业务

中国电商巨头阿里巴巴关联企业蚂蚁金服集团宣布，高盛资深合伙人道格拉斯·费根（Douglas L. Feagin）将于6月15日加盟蚂蚁金服，担任资深副总裁，领导全球化相关业务。

--电信产业：中国广电获准成为国内第四个基础电信业务运营商--工信部

中国工信部向中国广播电视网络有限公司颁发《基础电信业务经营许可证》，批准其在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务。这意味着，中国广电成为国内第四个基础电信业务运营商。

--香港新股：中国电动两轮车品牌雅迪IPO拟筹高至19亿港元--销售文件

据路透获得的销售文件显示，中国最大电动两轮车品牌雅迪集团控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至19亿港元，本月19日挂牌上市。

--香港个股：中金设立20亿美元担保中期票据计划，作香港分支营运资金