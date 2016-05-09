台湾已公布经济指标--2016/5/9

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 -11.4% -11.8% 5/9 -8.35% 商品进口(y/y) 3月 -17.0% -7.4% 5/9 -9.43% 外销订单(y/y) 3月 -4.7% -7.4% 5/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 200.1 188.0 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 13.4 56.9 5/20 -- M2货币总计数(y/y) 3月 +4.81% +5.17% 5/24 -- 季调失业率 3月 3.92% 3.94% 5/23 -- 工业生产指数(y/y) 3月 -3.57% -4.15% r 5/23 -- *外汇存底(亿美元) 4月底 4,331.84 4,316.01 6/6 -- *消费者物价指数(CPI)(y/y 4月 +1.88% +2.01% r 6/7 -- ) 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 -0.84% -0.52% -- -- (Q1概估值 (Q4统计值) ) 重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5