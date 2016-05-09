台湾经济指标预测--5月9日至6月7日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/9 1600 出口 4月 -8.35%* -11.4% * 5月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1600 外销订单 4月 -- -4.7% 年变动率 5/20 1620 经常帐 第一季 -- 顺差200.1亿美元 * 5月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/23 0830 季调失业率 4月 -- 3.92% 5/23 1600 工业生产指数 4月 -- -3.57% 5/24 1620 M2年增率 4月 -- 4.81% * 6月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/6 1620 外汇存底 5月 -- 4,331.84亿美元 6/7 0830 消费者物价指 5月 -- +1.88% 数(CPI) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第二季 -- 1.500% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 0830 经济成长率 第一季 -- -0.84% (统计值) (第一季概估值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5