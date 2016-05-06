香港个股：北控水务伙拍子公司发展分布式光伏电站项目，早盘初段微跌

北控水务持有北控清洁能源逾三成股份，为单一最大股东。据公告，双方订立一份战略合作框架协议，北控水务将于其水厂提供合适的厂区水池、屋顶、绿化物及其他闲置空地，用于北控清洁能源分布式光伏电站的投资、建设及营运，并向北控水务出售电能。