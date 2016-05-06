香港个股：北控水务伙拍子公司发展分布式光伏电站项目，早盘初段微跌

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透香港5月6日 - 中国最大水务企业--北控水务集团有限公司 公布伙拍子公司北控清洁能源 发展分布式光伏电站项目后，其股份周五早盘初段轻微下跌。
北控水务持有北控清洁能源逾三成股份，为单一最大股东。据公告，双方订立一份战略合作框架协议，北控水务将于其水厂提供合适的厂区水池、屋顶、绿化物及其他闲置空地，用于北控清洁能源分布式光伏电站的投资、建设及营运，并向北控水务出售电能。
此外，双方已同意在微网储能及合同能源管理等领域展开全面合作。
北控水务拥有超过340座水厂，覆盖国内19个省、2个自治区及4个宜辖市。
香港时间10:06，北控水务跌1.46%，报4.74港元；北控清洁能源则升3.19%，报0.485港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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