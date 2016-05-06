韩国已公布经济指标--2016/5/6

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.4% @-r +0.7% @-r 7月25日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.0% +1.0% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 -2.2% @ +3.2% @-r 5月30日 -- 失业率 3月 3.8% @ 4.1% @ 5月10日 -- 贸易收支(亿美元) 4月 顺差88 p 顺差99 r 5月16日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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