台湾债市：10年公债殖利率出量走低，因台股续跌资金续移往债市

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透台北5月6日 - 台湾10年期公债 早盘殖利率出量走低。交易员表示，受台股持续走跌，加上美债殖利率下跌，吸引资金转移至债市，带动殖利率下滑，短线观察重点在今晚公布的美国就业数据。
他们表示，因近期台股表现欠佳，市场开始对央行6月进一步降息有所期待，让空方欲振乏力，几乎没有做空的空间，且随美债摆脱区间狭幅盘整格局，殖利率往下走，亦让台债市场气氛偏多。
〞往下啊，最近股市很差，美债又突破先前狭幅整理格局，市场终于走出一个方向来。〞一位大型银行交易员说。
他们并指出，随殖利率连五日收跌，今天10年券殖利率跌至0.83%附近，亦让先前标债得者全面解套，接下来就看有没有人愿意换手，把殖利率往下带，短线观察则在今晚公布的非农业就业数据，以及台股走势。
美国公债收益率周四跌至逾两周最低水准，指标10年期公债 收益率报1.745%，为4月18日来最低。
交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.810-0.840%；五年券105/5期 区间估在0.53-0.545%。
本地时间10:35，10年券105/4 殖利率跌至0.8283%，成交136亿台币；五年券105/5期 涨0.10基点至0.5415%，成交5.5亿台币；
在股市方面，台股加权指数 下跌0.17%。
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--《综述》美国上周初请失业金人数增加，4月计划裁员人数急升 (完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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