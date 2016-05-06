台湾债市：10年公债殖利率出量走低，因台股续跌资金续移往债市

他们表示，因近期台股表现欠佳，市场开始对央行6月进一步降息有所期待，让空方欲振乏力，几乎没有做空的空间，且随美债摆脱区间狭幅盘整格局，殖利率往下走，亦让台债市场气氛偏多。

他们并指出，随殖利率连五日收跌，今天10年券殖利率跌至0.83%附近，亦让先前标债得者全面解套，接下来就看有没有人愿意换手，把殖利率往下带，短线观察则在今晚公布的非农业就业数据，以及台股走势。