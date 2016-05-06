台湾汇市：台币盘初量缩横向整理，观望稍晚美国非农就业报告出炉

路透台北5月6日 - 台币兑美元 周五盘初量缩横向整理。汇银人士表示，早盘持续消化出口商抛汇卖需，而外资交投略偏向汇出，双方力道皆见减弱且实力相当，令台币僵持在既有区间盘整，观望稍晚公布的美国非农就业报告。

他们指出，台北外汇开盘约一小时成交量达1.19亿美元，明显较上日同时段的2.44亿美元萎缩，主要是外资汇出量能较日前减弱，出口商抛汇卖需也经过连日去化，早盘抛汇力道稍有转弱。

〞出口商暂时消化不完。〞一位大型官股商银交易员说。

交易员并称，由于4月美国非农就业数据的变数尚未厘清，若表现优于预期才得以支撑近日美元上涨走势，若表现不如预期，可能让周二才转强的美元续强力道增添变数。

NDF报价方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘稍显扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.415/32.440，上日收在32.451。

本地时间10:31，台股加权指数 走跌0.27%；至于韩国金融市场周五因公共假期休市，9日(周一)将恢复正常交易。

今日台币主要实质交易区间在32.375-32.400；上日实质交易区间在32.250-32.404。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.370-32.420

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