路透基点：新世界发展寻求30亿港元贷款--TRLPC

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，新世界发展有限公司正在寻求30亿港元(3.87亿美元)贷款，为几个月内第三次借款。
消息人士表示，汇丰银行是这笔新贷款唯一的牵头行兼簿记行。该贷款案将平分为三年期A部分贷款和五年期B部分贷款。
A和B部分贷款利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码90个基点和105个基点。
承贷3.5亿港元以上的银行将可获牵头行头衔，A部分贷款综合收益为107个基点，B部分则为120个基点。承贷2亿-3.49亿港元的银行将获得主办行头衔。
新世界发展为上述贷款的担保方，一家子公司为借款方。
新世界在3月时刚完成另两件融资案。
新世界于3月31日向四家银行借入10亿港元的五年期分期贷款。三菱UFJ金融集团是唯一的牵头行兼簿记行以及额度代理行。
消息人士表示，该贷款案提供的最高前端费为56个基点，利率较Hibor加码105个基点。
自第39个月起将分八季度分期偿还贷款，前七季每季偿还10%，到期时再偿还30%。
新世界金融有限公司是该笔10亿港元贷款的借款方；母公司新世界发展是担保方。
新世界并在3月1日透过五年期银行团贷款，筹资36亿港元，承贷行澳新银行、中国银行（香港）、东方汇理银行及恒生银行担任牵头行。
10亿港元贷款详细额度分配情形如下：
单位：百万港元
牵头行兼簿记行
三菱UFJ金融集团 520
牵头行
Bank Sinopac(香港) 200
兆丰国际商业银行(香港) 200
安排行
上海商业储蓄银行 80
合计: 1,000 (完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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