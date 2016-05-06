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市场报道 | 2016年 5月 6日 星期五 10:54 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月6日至5月13日

路透5月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间
；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：

    
 开始日期       结束日期       开始时   路透代码  事件名称
                               间                 
 2016年5月6日                  BMO      CTSH.OQ   Q1 2016 Cognizant Technology Solutions Corp 
 2016年5月6日                  BMO      XRAY.OQ   Q1 2016 DENTSPLY Sirona Inc 
 2016年5月6日                  BMO      CI.N      Q1 2016 信诺集团(Cigna Corp) 
 2016年5月6日                  BMO      WY.N      Q1 2016 Weyerhaeuser Co 
 2016年5月6日                  BMO      EXC.N     Q1 2016 Exelon Corp 
 2016年5月6日                  BMO      WLTW.OQ   Q1 2016 Willis Towers Watson PLC 
 2016年5月6日   2016年5月10日  AMC      BRKb.N    Q1 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)
 2016年5月9日                  BMO      TSN.N     Q2 2016 Tyson Foods Inc 
 2016年5月9日                  BMO      HCP.N     Q1 2016 HCP Inc 
 2016年5月9日                  BMO      AES.N     Q1 2016 AES Corp 
 2016年5月9日                  BMO      XEL.N     Q1 2016 Xcel Energy Inc 
 2016年5月9日                  AMC      IFF.N     Q1 2016 International Flavors & Fragrances Inc
                                                  
 2016年5月9日                  AMC      DNB.N     Q1 2016 邓白氏(D&B)
 2016年5月10日                 BMO      AGN.N     Q1 2016 艾尔建(Allergan)
 2016年5月10日                 BMO      CNP.N     Q1 2016 CenterPoint Energy Inc 
 2016年5月10日                 AMC      EA.OQ     Q4 2016 艺电(Electronic Arts)
 2016年5月10日                 AMC      DIS.N     Q2 2016 迪士尼(Walt Disney)
 2016年5月11日                 BMO      M.N       Q1 2016 梅西百货(Macys Inc) 
 2016年5月11日                 BMO      AEE.N     Q1 2016 Ameren Corp 
 2016年5月11日                 AMC      CA.OQ     Q4 2016 CA Inc 
 2016年5月12日                 BMO      KSS.N     Q1 2016 Kohls Corp 
 2016年5月12日                 BMO      PRGO.N    Q1 2016 (Calendar) Perrigo Company PLC 
 2016年5月12日                 BMO      RL.N      Q4 2016 Ralph Lauren Corp 
 2016年5月12日                 BMO      SYMC.OQ   Q4 2016 赛门铁克(Symantec) 
 2016年5月12日                 AMC      JWN.N     Q1 2016 Nordstrom 
 2016年5月12日                 AMC      NVDA.OQ   Q1 2017 英伟达(Nvidia)
 
     注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 张荻)

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