《美国上市公司业绩公布日程表》--5月6日至5月13日

路透5月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间 ;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 开始时 路透代码 事件名称 间 2016年5月6日 BMO CTSH.OQ Q1 2016 Cognizant Technology Solutions Corp 2016年5月6日 BMO XRAY.OQ Q1 2016 DENTSPLY Sirona Inc 2016年5月6日 BMO CI.N Q1 2016 信诺集团(Cigna Corp) 2016年5月6日 BMO WY.N Q1 2016 Weyerhaeuser Co 2016年5月6日 BMO EXC.N Q1 2016 Exelon Corp 2016年5月6日 BMO WLTW.OQ Q1 2016 Willis Towers Watson PLC 2016年5月6日 2016年5月10日 AMC BRKb.N Q1 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 2016年5月9日 BMO TSN.N Q2 2016 Tyson Foods Inc 2016年5月9日 BMO HCP.N Q1 2016 HCP Inc 2016年5月9日 BMO AES.N Q1 2016 AES Corp 2016年5月9日 BMO XEL.N Q1 2016 Xcel Energy Inc 2016年5月9日 AMC IFF.N Q1 2016 International Flavors & Fragrances Inc 2016年5月9日 AMC DNB.N Q1 2016 邓白氏(D&B) 2016年5月10日 BMO AGN.N Q1 2016 艾尔建(Allergan) 2016年5月10日 BMO CNP.N Q1 2016 CenterPoint Energy Inc 2016年5月10日 AMC EA.OQ Q4 2016 艺电(Electronic Arts) 2016年5月10日 AMC DIS.N Q2 2016 迪士尼(Walt Disney) 2016年5月11日 BMO M.N Q1 2016 梅西百货(Macys Inc) 2016年5月11日 BMO AEE.N Q1 2016 Ameren Corp 2016年5月11日 AMC CA.OQ Q4 2016 CA Inc 2016年5月12日 BMO KSS.N Q1 2016 Kohls Corp 2016年5月12日 BMO PRGO.N Q1 2016 (Calendar) Perrigo Company PLC 2016年5月12日 BMO RL.N Q4 2016 Ralph Lauren Corp 2016年5月12日 BMO SYMC.OQ Q4 2016 赛门铁克(Symantec) 2016年5月12日 AMC JWN.N Q1 2016 Nordstrom 2016年5月12日 AMC NVDA.OQ Q1 2017 英伟达(Nvidia) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王颖;审校 张荻)