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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 11:21 BJT

更新版 1-澳洲央行：调降通胀预估；澳元应声挫跌

该央行表示，这反映出随着澳洲从矿业投资繁荣向服务业引领的增长转型，劳工从高收入的采矿相关岗位转换到其他行业。

“国内成本压力前景是不确定性的重要源头，”澳洲央行称，并表示另一大不确定因素是，汇率会对各种海外风险做出怎样的反应。

澳洲央行称：“汇率可能会对一连串的影响作出回应，这其中包括中国经济增长前景，大宗商品价格，以及主要央行货币政策等等出现没有预期到的变化。”

“这也因此对通胀预估，以及经济前景构成很大的不确定性。”

澳洲央行预期2016年澳洲经济增幅料介于2.5%-3.5%，2018年中前将略升至3%-4%，归功于低利率和澳元下滑。(完) (编译 戴素萍/孙国玉/汪红英；审校 李婷仪/徐文焰/杜明霞)

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