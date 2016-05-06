更新版 1-澳洲央行：调降通胀预估；澳元应声挫跌

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
该央行表示，这反映出随着澳洲从矿业投资繁荣向服务业引领的增长转型，劳工从高收入的采矿相关岗位转换到其他行业。
“国内成本压力前景是不确定性的重要源头，”澳洲央行称，并表示另一大不确定因素是，汇率会对各种海外风险做出怎样的反应。
澳洲央行称：“汇率可能会对一连串的影响作出回应，这其中包括中国经济增长前景，大宗商品价格，以及主要央行货币政策等等出现没有预期到的变化。”
“这也因此对通胀预估，以及经济前景构成很大的不确定性。”
澳洲央行预期2016年澳洲经济增幅料介于2.5%-3.5%，2018年中前将略升至3%-4%，归功于低利率和澳元下滑。(完) (编译 戴素萍/孙国玉/汪红英；审校 李婷仪/徐文焰/杜明霞)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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