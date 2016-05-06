更新版 1-澳洲央行：调降通胀预估；澳元应声挫跌

该央行表示，这反映出随着澳洲从矿业投资繁荣向服务业引领的增长转型，劳工从高收入的采矿相关岗位转换到其他行业。

“国内成本压力前景是不确定性的重要源头，”澳洲央行称，并表示另一大不确定因素是，汇率会对各种海外风险做出怎样的反应。

澳洲央行称：“汇率可能会对一连串的影响作出回应，这其中包括中国经济增长前景，大宗商品价格，以及主要央行货币政策等等出现没有预期到的变化。”

“这也因此对通胀预估，以及经济前景构成很大的不确定性。”