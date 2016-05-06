《全球汇市》美元在非农就业报告公布前持坚，澳元触及两个月低点

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1403 1.1404 -0.01 +5.00 1.0860 美元/日圆 107.08 107.24 -0.15 -10.99 120.30 欧元/日圆 122.12 122.31 -0.16 -6.40 130.47 美元/瑞郎 0.9679 0.9675 +0.04 -3.38 1.0018 英镑/美元 1.4483 1.4481 +0.01 -1.73 1.4738 美元/加元 1.2869 1.2852 +0.13 -7.01 1.3839 美元/离岸人民币 6.5160 6.5183 -0.04 -0.79 6.5680 澳元/美元 0.7394 0.7464 -0.94 +1.64 0.7275 新西兰元/美元 0.6857 0.6882 -0.36 +0.47 0.6825 澳元/日圆 79.180 80.060 -1.10 -9.63 87.620 新西兰元/日圆 73.450 73.820 -0.50 -10.40 81.980 英镑/日圆 155.09 155.33 -0.15 -12.49 177.22 澳元/新西兰元 1.0780 1.0842 -0.57 +1.09 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/王颖/戴素萍/汪红英；审校 张涛/杜明霞/李春喜/白云/陈宗琦/龚芳)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人