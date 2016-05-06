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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 11:12 BJT

《全球汇市》美元在非农就业报告公布前持坚，澳元触及两个月低点

纽约   当日 今年来  2015年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1403  1.1404  -0.01  +5.00  1.0860
    美元/日圆            107.08  107.24  -0.15 -10.99  120.30
    欧元/日圆         122.12  122.31  -0.16  -6.40  130.47
    美元/瑞郎            0.9679  0.9675  +0.04  -3.38  1.0018
    英镑/美元            1.4483  1.4481  +0.01  -1.73  1.4738
    美元/加元            1.2869  1.2852  +0.13  -7.01  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5160  6.5183  -0.04  -0.79  6.5680
    澳元/美元            0.7394  0.7464  -0.94  +1.64  0.7275
    新西兰元/美元        0.6857  0.6882  -0.36  +0.47  0.6825
    澳元/日圆         79.180  80.060  -1.10  -9.63  87.620
    新西兰元/日圆     73.450  73.820  -0.50 -10.40  81.980
    英镑/日圆         155.09  155.33  -0.15 -12.49  177.22
    澳元/新西兰元     1.0780  1.0842  -0.57  +1.09  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/许娜/王颖/戴素萍/汪红英；审校 张涛/杜明霞/李春喜/白云/陈宗琦/龚芳)

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