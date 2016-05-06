日本股市：日经指数早盘收跌，受强势日圆及企业业绩不佳拖累

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
市场参与者表示，日本投资人目前关注当天稍晚将公布的美国非农就业数据。
“过去一周，日圆涨势显然令不少人跌破眼镜，但负面情绪是否过度，在非农就业数据公布前仍不会明朗化，”瑞信日本股市交易负责人Stefan Worrall表示。
市场参与者表示，如果非农就业数据表现疲弱，可能促使日圆进一步上涨，将给出口商利润率带来更多压力。
周五令人失望的企业财报打压日股，夏普 大跌7.1%，因日本经济新闻报导该公司截至2016年3月底的财年可能录得净损约3,000亿日圆。
东证股价指数 下跌0.6%至1,291.67点；JPX-日经400指数 下滑0.6%，报11,675.91点。(完)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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