日本股市：日经指数早盘收跌，受强势日圆及企业业绩不佳拖累

市场参与者表示，日本投资人目前关注当天稍晚将公布的美国非农就业数据。

“过去一周，日圆涨势显然令不少人跌破眼镜，但负面情绪是否过度，在非农就业数据公布前仍不会明朗化，”瑞信日本股市交易负责人Stefan Worrall表示。

市场参与者表示，如果非农就业数据表现疲弱，可能促使日圆进一步上涨，将给出口商利润率带来更多压力。

周五令人失望的企业财报打压日股，夏普 大跌7.1%，因日本经济新闻报导该公司截至2016年3月底的财年可能录得净损约3,000亿日圆。