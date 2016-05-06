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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 13:09 BJT

《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月6日

路透北京5月6日 - 随着中国5月全面营改增政策不定因素明晰，同时央行表态PSL将常态化操作，本周银
行间流动性随之进一步好转，央行公开市场顺势连续第二周净回笼，依旧延续随资金松紧状况相机操作，维持
流动性均衡政策意图。

    分析人士认为，央行决定月初例行操作PSL反映政府稳增长态度坚决，在经济下行压力犹大的情况下货币
政策并无收紧的基础，但整体更呈现中性姿态，后期央行料仍将依赖结构化工具定向补充流动性，如OMO+MLF+
PSL组合模式，短期来看降准几无可能。
                 
    以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +3,500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/30-5/6           --       --         --      3,600     5,800      --        -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/23-4/29          --       --         --      5,800     8,700      --        -2,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/16-4/22          --       --         --      8,700     1,900      --        +6,800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/9-4/15           --       --         --      1,900     1,200      --          +700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/2-4/8            --       --         --      1,200     3,950      --        -2,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/26-4/1           --       --         --      3,950     3,800      --           150
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/19-3/25          --       --         --      3,800     2,000      --         1,800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/12-3/18          --       --         --      2,000     1,150      --           850
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/5-3/11           --       --         --      1,150     3,200      --        -2,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/27-3/4           --       --         --      3,200    11,600      --        -8,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/20-2/26          --       --         --      8,800     9,600      --          -800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/15-2/19          --       --         --      1,400     5,950      --        -4,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/7-2/14           --       --         --        100      --        --          +100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/30-2/6           --       --         --      6,200     1,800      --        +4,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/29          --       --         --      8,800     1,900   -1,500       +5,400   
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/16-1/22          --       --         --      5,550     2,400    1,500       +4,650
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/9-1/15           --       --         --      2,400     2,000      --          +400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/8            --       --         --      2,000       100      --        +1,900
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。(完)

 (整理 侯向明； 审校 边竞)

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