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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 11:52 BJT

《汇市简讯》美元指数信号从负面转为中性

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* 美元指数在亚洲市场基本持平，波动主要集中在澳元

* 市场疲软，标准普尔E-迷你期货跌0.2%，西德克萨斯中质油(美国)跌0.5%，日经指数下跌0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫1%

* 三日收高令信号从负面转为中性

* 动能指标偏多，5、10、20日均线多空交陈

* 纽约时段交易区间93.43/93.86为首道支撑位/阻力位

* 技术图：Chart: reut.rs/1T1JryM(完)

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