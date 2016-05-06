《汇市简讯》美元指数信号从负面转为中性

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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* 美元指数在亚洲市场基本持平，波动主要集中在澳元
* 市场疲软，标准普尔E-迷你期货跌0.2%，西德克萨斯中质油(美国)跌0.5%，日经指数下跌0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫1%
* 三日收高令信号从负面转为中性
* 动能指标偏多，5、10、20日均线多空交陈
* 纽约时段交易区间93.43/93.86为首道支撑位/阻力位
* 技术图：Chart: reut.rs/1T1JryM(完)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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