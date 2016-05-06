台湾货币市场：月初资金宽松需求少短率稳，票券商为跨月做准备

* 市场资金平稳宽裕，短率持平

* 30天期短票卖断0.30%是铁板

* 银行买长票意愿较高

* RP市场平静，利率不变

记者 高洁如

路透台北5月6日 - 台湾银行间拆款利率周五大致持稳。资金调度人士指出，月初之际市场资金相当充裕，各大票券商因应5月底的缴税高峰，资金情势可能偏紧，目前已用力承做跨月资金；拆款部分则是需求不高，承做稍少。

他们表示，拆款部分资金以续做为主，也有不少原本拆出的资金被退回，票券商及银行的拆入需求降低。

大型银行表示，近期月底偶有出现存款走钱，或放款增加；抑或有交割因素扰乱原本调度，让月底的资金不松反紧，这些因素仍可能持续干扰月底的货币市场。

一位大型银行交易员说，〞拆（出）款到单续做，但有被退一点。〞

交易员并指出，由于市场资金需求实在不好，因此也不再费劲去市场找拆出对象，利率方面则是大致持平近日水位。

本地时间11:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.390 32.377 台湾加权股价指数<.TWII 8,138.86 8,167.96 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.201% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.210% 0.200-0.250%

--一周拆款利率区间 0.210-0.300% 0.200-0.305%

--两周拆款利率区间 0.230-0.300% 0.220-0.300%

**短票利率0.30%是铁板**

短票方面，票券商交易员指出，银行大致能够接受跨月短票利率在0.30%，但要再走低的话，将遭逢大的困难。目前资金虽然宽松，但因为5月资金情势诡谲多变，先以引导资金跨月为最首要目标。

〞央行没有降ON(隔夜拆款)利率，行库0.30%会守得很紧。〞一位大型票券商资调主管说 。

他表示，目前银行多认为台湾央行6月还是会持续降息，因此长票受到不小的欢迎，〞有长票，不怕没人要!〞

今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%，同上日；成交偏低的利率多非主流交易。

台湾央行周五存单到期金额1,239亿台币，定存单发行金额待稍晚央行公布。下周台湾央行定存单到期金额1兆9,252亿台币，分别是周一5,202.3亿、周二1,904亿、周三4,840.5亿、周四1,631.2亿以及周五5,674亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为339亿台币，累积超额准备627亿台币、加计前期1%的超额准备为1,800亿台币。

**RP市场平静**

债券附买回(RP)市场方面，今日虽是周五，但市场资金很多，大多数证券商早早平帐，调度不必花太多心力。

〞我们早就平了，等着要去开会。〞一位大型票券商交易员表示。

一位大型证券商交易员则表示，客户端的资金虽多，但看来以短钱为主，大多只做2-3天，且不愿拉长承做。有鉴于先前4月底资金无预警的吃紧，5月又临缴税季节，因此操作上会保守一点，〞我们谨慎一点，要缴税了。〞

他指出，月底缴交所得税虽不是马上入库，但资金入台银之后，其出去的管道可能相当有限，若是台银以拆出银行同业款项为主，则RP市场就不能受惠。换言之，资金分布不均情况会更严重。

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日；短天期及一个月天期公司债附买回利率也大致同上日在0.37-0.39%。