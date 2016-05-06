澳新汇市：澳元兑美元遭通胀展望打脸，周线跌幅或创今年第二大

澳元兑日圆和欧元也触及两个月低点。

之前，澳洲央行下调通胀预估，调降幅度大于预期。该央行如今预计2016年基础通胀率仅为1-2%，低于之前预计的2-3%。

“澳洲央行的声明尤其温和，”瑞银集团(UBS)的经济学家George Tharenou说。

“我们继续认为，澳洲央行将再度降息25个基点至纪录低点1.50%，或许会在8月会议上采取行动，但目前存在在此基础上进一步降息的风险。”

澳元下跌波及新西兰元。新西兰元兑美元 从盘初的0.6884跌至0.6851美元，远离近来创下的10个月高点。关键支撑位在0.6808。

新西兰元本周累计下跌1.7%，部分因乳制品价格下跌，还因围绕新西兰央行将在6月降息的预期升温。(完)

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