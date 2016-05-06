澳新汇市：澳元兑美元遭通胀展望打脸，周线跌幅或创今年第二大

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
澳元兑日圆和欧元也触及两个月低点。
之前，澳洲央行下调通胀预估，调降幅度大于预期。该央行如今预计2016年基础通胀率仅为1-2%，低于之前预计的2-3%。
“澳洲央行的声明尤其温和，”瑞银集团(UBS)的经济学家George Tharenou说。
“我们继续认为，澳洲央行将再度降息25个基点至纪录低点1.50%，或许会在8月会议上采取行动，但目前存在在此基础上进一步降息的风险。”
澳元下跌波及新西兰元。新西兰元兑美元 从盘初的0.6884跌至0.6851美元，远离近来创下的10个月高点。关键支撑位在0.6808。
新西兰元本周累计下跌1.7%，部分因乳制品价格下跌，还因围绕新西兰央行将在6月降息的预期升温。(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍/汪红英；审校 张明钧/陈宗琦)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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