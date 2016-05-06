中国汇市：人民币早盘缩量微升，6.51元出现大行结汇维稳

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
* 人民币早盘缩量微升，6.51元附近有大行结汇
* 中间价三连跌刷新五周新低
* 短期料难摆脱区间波动走势
* 人民币对一篮子货币小幅企稳
* 美元指数若走强，汇率指数料转升
路透上海5月6日 - 人民币兑美元即期 周五早盘缩量微升，中间价三连跌续刷五周新低。交易员称，美元指数连续反弹，是中间价连跌主因，即期汇价6.51元附近有大行结汇维稳，短期料难摆脱区间波动走势。
他们并指出，中间价三日累计跌幅已近1%，虽市场并未恐慌，但接近前期波动区间底部，若周五晚间美国非农数据推升美元指数，不排除监管层采取调升汇率指数的方式来消化强劲美元影响。
“人民币还是比较难突破的，但接下来美元利好因素还是比较多，人民币还会贬值压力。”一中资行交易员称。
路透计算的周五CFETS人民币汇率指数小升0.06%至96.61，虽然人民币对美元三连跌，但今日人民币对欧元、日圆出现反弹，小幅提振指数。另外SDR篮子指数亦重返关口96关口至96.09，周四则是创出95.90的新低。
北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.5060元，上日收报6.5068元，夜盘终报6.508元。今日人民币兑美元中间价 报6.5202元，上日中间价为6.5128元。人民币兑美元即期成交额 为68.8亿美元，上日半日为86亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周五持坚，今日稍晚公布的美国4月份非农就业报告或可提振美元走势。路透调查显示，分析师预计美国4月非农就业岗位增加20.2万个，3月增长了21.5万。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6885元, 上日尾盘为6.6808元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.519元, 上一交易日尾盘报6.5203元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5047；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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