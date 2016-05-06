中国汇市：人民币早盘缩量微升，6.51元出现大行结汇维稳

* 人民币早盘缩量微升，6.51元附近有大行结汇

* 中间价三连跌刷新五周新低

* 短期料难摆脱区间波动走势

* 人民币对一篮子货币小幅企稳

* 美元指数若走强，汇率指数料转升

路透上海5月6日 - 人民币兑美元即期 周五早盘缩量微升，中间价三连跌续刷五周新低。交易员称，美元指数连续反弹，是中间价连跌主因，即期汇价6.51元附近有大行结汇维稳，短期料难摆脱区间波动走势。

他们并指出，中间价三日累计跌幅已近1%，虽市场并未恐慌，但接近前期波动区间底部，若周五晚间美国非农数据推升美元指数，不排除监管层采取调升汇率指数的方式来消化强劲美元影响。

“人民币还是比较难突破的，但接下来美元利好因素还是比较多，人民币还会贬值压力。”一中资行交易员称。

路透计算的周五CFETS人民币汇率指数小升0.06%至96.61，虽然人民币对美元三连跌，但今日人民币对欧元、日圆出现反弹，小幅提振指数。另外SDR篮子指数亦重返关口96关口至96.09，周四则是创出95.90的新低。

北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.5060元，上日收报6.5068元，夜盘终报6.508元。今日人民币兑美元中间价 报6.5202元，上日中间价为6.5128元。人民币兑美元即期成交额 为68.8亿美元，上日半日为86亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周五持坚，今日稍晚公布的美国4月份非农就业报告或可提振美元走势。路透调查显示，分析师预计美国4月非农就业岗位增加20.2万个，3月增长了21.5万。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6885元, 上日尾盘为6.6808元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.519元, 上一交易日尾盘报6.5203元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5047；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。