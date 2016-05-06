中国债市动态：现券弱势整理收益率波动有限，后市分歧致交投清淡

路透上海5月6日 - 中国银行间债市周五现券延续平淡市况，收益率变化不大，经济数据出炉前夕，市场交投意愿有限。交易员称，长端利率债表现偏弱，而短端在资金面支撑下尚可；近午间受股市加速下跌提振，国债期货止跌上行，但现货几无影响。

上海一银行交易员称，长端国开品种收益率略有上行，幅度也不是很大，“市场对长端分歧很大，成交就比较清淡一些，需求也都弱一点；短端相对好一些。”

他认为，债市方向仍有待更多政策和数据指引才能明朗。不过，预计4月宏观数据不会有太多的惊喜，经济料将延续弱势企稳的状态。

本周六起一周内(5月7日至14日)将有4月中国外汇储备、进出口、物价、投资等经济数据陆续出炉。路透综合38家机构预测中值结果显示，5月8日将公布的4月出口同比增速料将大幅回落，并再度呈现负增长，因当月主要贸易国PMI均有所下滑，外需依旧疲弱；进口同比降幅则料继续收窄。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3950%/3.3900%，上日尾盘为3.3990%/3.3890%。

一级市场方面，中国财政部上午招标100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1761%，边际中标收益率为2.2345%，投标倍数3.55倍。

中国股市沪综指周五早盘收跌1.9%。分析师指出，今日大盘继续震荡整理，10:30分后突然跳水，成交量有所放大，盘中个股普跌。