中国债市动态：现券弱势整理收益率波动有限，后市分歧致交投清淡

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透上海5月6日 - 中国银行间债市周五现券延续平淡市况，收益率变化不大，经济数据出炉前夕，市场交投意愿有限。交易员称，长端利率债表现偏弱，而短端在资金面支撑下尚可；近午间受股市加速下跌提振，国债期货止跌上行，但现货几无影响。
上海一银行交易员称，长端国开品种收益率略有上行，幅度也不是很大，“市场对长端分歧很大，成交就比较清淡一些，需求也都弱一点；短端相对好一些。”
他认为，债市方向仍有待更多政策和数据指引才能明朗。不过，预计4月宏观数据不会有太多的惊喜，经济料将延续弱势企稳的状态。
本周六起一周内(5月7日至14日)将有4月中国外汇储备、进出口、物价、投资等经济数据陆续出炉。路透综合38家机构预测中值结果显示，5月8日将公布的4月出口同比增速料将大幅回落，并再度呈现负增长，因当月主要贸易国PMI均有所下滑，外需依旧疲弱；进口同比降幅则料继续收窄。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3950%/3.3900%，上日尾盘为3.3990%/3.3890%。
一级市场方面，中国财政部上午招标100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1761%，边际中标收益率为2.2345%，投标倍数3.55倍。
中国股市沪综指周五早盘收跌1.9%。分析师指出，今日大盘继续震荡整理，10:30分后突然跳水，成交量有所放大，盘中个股普跌。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报99.980元，与上日结算价持平；10年期国债主力合约T1609 收报98.425元，较上日结算价上涨0.03%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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