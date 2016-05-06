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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 12:33 BJT

中国货币市场：主要回购利率变动不大，预期平稳资金相对宽松

路透上海5月6日 - 中国央行公开市场本周继续净回笼，银行间市场资金面仍相对宽松，周五主要回购加权利率变化不大，融资较为容易。目前逆回购规模已降至3,000余亿，市场对流动性预期回归平稳。

央行公开市场今日进行了300亿元七天期逆回购，利率持平在2.25%。据此计算，本周公开市场净回笼2,200亿元，连续两周累计回笼规模达5,100亿元。

华北一银行交易员称，今日借入资金比较容易，但少有在加权利率基础上减点成交。

长时间预期方面，她认为，“偶尔缴税或其他因素短暂波动，也不会很糟糕。现在看流动性会继续维持这种相对宽松或紧平衡状态。”

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9781 1.9830 -0.49

七天 2.3041 2.3116 -0.75

14天 2.7000 2.7471 -4.71

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.7800 0.8500 +93.00

七天 1.9900 1.6500 +34.00

14天 2.0200 1.9100 +11.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00

七天 2.4000 2.4000 +0.00

14天 2.7600 2.7600 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.0000 2.0010 -0.10

七天 2.3260 2.3290 -0.30

三个月 2.8940 2.8960 -0.20

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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