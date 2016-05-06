路透基点：隆达电子在睽违逾六年后重返贷款市场--TRLPC

路透香港5月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市发光二极体(LED)制造商-隆达电子时隔六年重返贷款市场，寻求一笔30亿台币(9,300万美元)的五年期融资案。

台湾银行、玉山商业银行、第一商业银行及台北富邦商业银行是该案的牵头行兼簿记行。台湾银行也担任额度代理行。

这笔贷款包括A部分10亿台币循环信用额度，以及B部分20亿台币定期贷款。

两部分贷款利率较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码的幅度，将取决于净利润率：

净利润率低于零时，加码135个基点，零至4.9%时加码105个基点，5%以上时加码75个基点。

受邀参贷的银行，承贷3亿台币以上的银行获得经理行的头衔，前端费为12个基点，承贷1亿至2.99亿台币者则为一般参贷行，前端费为10个基点。

在30个月的宽限期后，分六次、每半年不等额方式还款：前一至五次还款10%，第六次还款50%。资金用于为2019年1月到期的6,200万美元可转债进行再融资，以及作为营运资本。借款方的土地、工厂和机械设备作为贷款担保品。