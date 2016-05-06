路透基点：隆达电子在睽违逾六年后重返贷款市场--TRLPC

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透香港5月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市发光二极体(LED)制造商-隆达电子时隔六年重返贷款市场，寻求一笔30亿台币(9,300万美元)的五年期融资案。
台湾银行、玉山商业银行、第一商业银行及台北富邦商业银行是该案的牵头行兼簿记行。台湾银行也担任额度代理行。
这笔贷款包括A部分10亿台币循环信用额度，以及B部分20亿台币定期贷款。
两部分贷款利率较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码的幅度，将取决于净利润率：
净利润率低于零时，加码135个基点，零至4.9%时加码105个基点，5%以上时加码75个基点。
受邀参贷的银行，承贷3亿台币以上的银行获得经理行的头衔，前端费为12个基点，承贷1亿至2.99亿台币者则为一般参贷行，前端费为10个基点。
在30个月的宽限期后，分六次、每半年不等额方式还款：前一至五次还款10%，第六次还款50%。资金用于为2019年1月到期的6,200万美元可转债进行再融资，以及作为营运资本。借款方的土地、工厂和机械设备作为贷款担保品。
受邀银行必须在6月17日回覆。上次借款方是在2010年2月进行80亿台币的五年期定期贷款案。贷款利率为较90天期一级市场商业本票利率加码50个基点，税前利率最低为1.8%。(完) (编译 戴素萍 审校 艾茂林)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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