香港社会：政府刊宪以利便亚投行在香港运作

路透香港5月6日 - 香港政府周五称，在宪报刊登《国际组织（特权及豁免权）（亚洲基础设施投资银行）令》和《2016年证券及期货条例（修订附表1）公告》，以利便亚洲基础设施投资银行在香港运作。

政府的声明称，《国际组织（特权及豁免权）（亚洲基础设施投资银行）令》根据《国际组织（特权及豁免权）条例》第3条作出，旨在落实成立亚投行的协定中，有关亚投行及其人员的法律地位、特权及豁免权的规定。此属一项技术安排，以授予亚投行在香港的相关特权及豁免权，从而协助中国完成作为亚投行成员的责任。

至于《公告》是由证监会根据《证券及期货条例》（条例）第2（3）条作出，以修订该条例并将亚投行列作多边机构，使亚投行所享有的待遇，与该条例下其他多边机构，例如亚洲开发银行及世界银行相若。

＂上述建议安排可以利便亚投行在香港运作，从而让香港的金融服务业及专业服务业在项目融资、发债、投资、财务管理及外汇管理等方面受惠，更有助进一步巩固香港的国际金融中心地位。＂政府发言人表示。