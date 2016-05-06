日本债市：公债价格持稳至小涨，跟随美债走势

财务省续发2,000亿日圆距到期日一至五年公债，吸引强劲买盘，凸显市场的坚稳需求 。 日本公债亦追随美债涨势。美国10年期公债收益率周四跌至1.735%，投资人为就业数据 预作准备而调整仓位。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.225% 10年期公债 -0.120% -0.5 -0.115% 20年期公债 0.000% +0.0 0.240% 30年期公债 0.270% -1.5 0.285% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.93 +0.13 151.80 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 白云/李春喜)