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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 13:38 BJT

日本债市：公债价格持稳至小涨，跟随美债走势

财务省续发2,000亿日圆距到期日一至五年公债，吸引强劲买盘，凸显市场的坚稳需求
。
    
    日本公债亦追随美债涨势。美国10年期公债收益率周四跌至1.735%，投资人为就业数据
预作准备而调整仓位。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.245%     +0.0   -0.245%
    五年期公债         0.000%     +0.0   -0.225%
    10年期公债       -0.120%     -0.5   -0.115%
    20年期公债        0.000%     +0.0    0.240%
    30年期公债        0.270%     -1.5    0.285%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.93    +0.13    151.80
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 白云/李春喜)

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