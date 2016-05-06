《汇市简讯》伦敦盘初：澳洲央行调降通胀预估，澳元挫跌

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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* 澳元/美元下跌1.02%，新西兰元/美元跌0.45%，美元/加元涨0.21%，澳元/日圆跌1.04%
* 美元/坡元涨0.14%，美元/印度卢比升0.06%，美元/马币持平；今日韩国和印尼市场休市
* 日股日经指数跌0.32%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.94%，美国原油期货下挫1.04%，伦敦期铜下滑0.1%，美国10年期公债收益率报1.75%
* 澳洲央行调降通胀预估，澳元应声挫跌
* 美联储官员认为还不到提高通胀目标的时候
(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 白云)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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