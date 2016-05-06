台湾股市：周线大跌逾2%续探两个半月新低，关注苹果供应链财报变数厘清

路透台北5月6日 - 台湾股市周五连续第七日收跌，续探逾两个半月新低，周线大跌2.76%。分析师表示，短线台股持续消化外资卖压，造成指数加速赶底，目前止跌讯号尚未浮现，下周关注苹果供应链财报公布厘清变数。

台湾加权股价指数 收跌0.26%至8,146.43点，此前收盘低位为2月15日的8,066.51点；今日成交初值 为826.99亿台币，上交易日修正后为749.76亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，台股这波跌幅至少要等到5月16日财报利空结束，此前部分个股财报表现不如预期致获利向下修正，而和硕 及鸿海 等苹果供应链财报尚未公布，财报变数尚待厘清，很难确定利空已充分反应。

〞到目前为止还没看到止跌迹象。〞他说。

他并称，外资2月至4月合计买超台股超过2,000亿台币，而外资至周四连五日卖超台股也才近500亿元，后续仍有调节空间，短线台股大盘底部先看8,000点整数关卡，若跌深反弹在8,300点也将遇压。

兆丰投顾一不愿具名分析师指出，尽管台股历经连续七日急跌修正，且近日跌幅出现收敛，但大盘跌势尚难就此打住，因为在指数下跌过程中，成交量稍见放大，以及类股轮跌情况仍旧持续，下周指数料续处探底阶段，或有机会酝酿弱势反弹，但弹幅相当有限。