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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 14:27 BJT

日本股市：日经指数收跌，因日圆走强及公司获利前景黯淡

令人失望的企业财报周五打压日本股市。

夏普 收盘重挫8.5%，此前日本经济新闻报导，该公司截至2016年3月底的财年可能录得净损约3,000亿日圆。

奥林巴斯 大跌4.6%，公司稍早发布了疲弱的获利展望。

三菱汽车 逆市上扬5.2%，因4月在北美的销售强劲，且有分析师评论称，该公司有足够现金来支付油耗造假丑闻相关赔偿。

东证股价指数 小跌0.1%至1,298.32点，本周收低约3.1%。

JPX-日经400指数 下滑0.1%至11,737.36点。(完)

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