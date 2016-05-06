日本股市：日经指数收跌，因日圆走强及公司获利前景黯淡

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
令人失望的企业财报周五打压日本股市。
夏普 收盘重挫8.5%，此前日本经济新闻报导，该公司截至2016年3月底的财年可能录得净损约3,000亿日圆。
奥林巴斯 大跌4.6%，公司稍早发布了疲弱的获利展望。
三菱汽车 逆市上扬5.2%，因4月在北美的销售强劲，且有分析师评论称，该公司有足够现金来支付油耗造假丑闻相关赔偿。
东证股价指数 小跌0.1%至1,298.32点，本周收低约3.1%。
JPX-日经400指数 下滑0.1%至11,737.36点。(完)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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