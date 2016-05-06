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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 14:48 BJT

重发-新兴汇市：菲律宾披索或连续第三周下跌，受大选前紧张氛围影响

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            107.07    107.26   +0.18  +12.36    120.30
    坡元            1.3594    1.3581   -0.10   +4.27    1.4175
    台币          32.402    32.377   -0.08   +2.05    33.066
    菲律宾披索       47.17     47.24   +0.15   -0.57     46.90
    印度卢比       66.59     66.55   -0.06   -0.66     66.15
    马币            4.0060    4.0055   -0.01   +7.09    4.2900
    人民币          6.5033    6.5080   +0.07   -0.17    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/徐文焰/艾茂林; 审校 王洋/张若琪/高琦)

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