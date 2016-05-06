重发-新兴汇市：菲律宾披索或连续第三周下跌，受大选前紧张氛围影响

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 107.07 107.26 +0.18 +12.36 120.30 坡元 1.3594 1.3581 -0.10 +4.27 1.4175 台币 32.402 32.377 -0.08 +2.05 33.066 菲律宾披索 47.17 47.24 +0.15 -0.57 46.90 印度卢比 66.59 66.55 -0.06 -0.66 66.15 马币 4.0060 4.0055 -0.01 +7.09 4.2900 人民币 6.5033 6.5080 +0.07 -0.17 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙国玉/徐文焰/艾茂林; 审校 王洋/张若琪/高琦)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>