台湾债市：10年券殖利率放量收创近一个月新低，观望美国非农数据

* 10年105/4期殖利率收创近一个月新低

* 台股续跌美债殖利率走低，债市气氛偏多

* 下周一105/4区间估在0.82-0.85%

路透台北5月6日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周五放量收创近一个月新低，为连三日下跌。交易员称，随台股持续走跌，避险需求升高，吸引资金转入债市，短线关注美国稍晚公布的非农就业数据及台股走势。

他们指出，近日美债殖利率节节走低，加上台湾经济基本面不佳，台债市场气氛略显偏多；惟美国今晚将公布非农就业数据，不确定因素未除，致往下追价力道略减，殖利率跌幅收敛。

〞早上殖利率一度往下打，后来收敛跌幅，因为今晚有非农数据，追低可能有风险。〞一位大型银行交易员说。

交易员并表示，今天10年券成交量扩增至165亿台币，主因是随着殖利率走低，先前标债得标者均解套，除部分转手外，亦吸引大型银行等进场做短线交易。

一位大型证券商交易员即称，近期台股跌跌不休，美债殖利率又突破先前狭幅整理格局，使台债气氛越来越好，“股市每天跌，避险需求出来了，债市短线维持偏多格局。”

今日105/4殖利率收报0.8300%创近一个月新低，此前收盘低位为4月11日的0.8250%。

台湾股市周五连续第七日收跌，续探逾两个半月新低，周线大跌2.76%。

美国公债收益率周四跌至逾两周最低水准，指标10年期公债 收益率报1.745%，为4月18日来最低。

交易员预估，下周一105/4殖利率区间估在0.82-0.85%；五年券105/5期 区间则在0.53-0.55%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 +0.14 0.5419% 0.5370-0.5419% 9.0 10 105/4 -0.58 0.8300% 0.8233-0.8335% 165.0

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.8300%

5 105/5 0.5419%

3 105/1 没有成交

2 105/3 没有成交 (完)