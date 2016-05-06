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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 15:10 BJT

国际油市：油价走跌，强势美元盖过加拿大供应中断的影响

本周美元走强，美元指数 自1月以来下跌近7%的疲势暂停。强势美元令美元计价的大宗商品对持有其他货币的买家而言更贵，因此可能降低对石油的需求。

0645GMT，指标布兰特原油期货 交投于每桶44.75美元，较上日结算价下跌0.26美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货 下滑0.37美元至43.95。

“随着美元走强，投资者继续结清(大宗商品)仓位，”澳新银行周五表示。

强势美元至少暂时压过了北美产量急剧减少的影响。

加拿大艾伯塔省石油城市麦克默里堡(Fort McMurray)野火肆虐，已导致8.8万名居民全部疏散，并迫使加拿大关闭每日69万桶产能。

此外美国原油产量也下滑。美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国今年以来的原油产量下滑41万桶/日，2015年中期以来则减少了80万桶/日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/徐文焰；审校 王洋)

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