国际油市：油价走跌，强势美元盖过加拿大供应中断的影响

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
本周美元走强，美元指数 自1月以来下跌近7%的疲势暂停。强势美元令美元计价的大宗商品对持有其他货币的买家而言更贵，因此可能降低对石油的需求。
0645GMT，指标布兰特原油期货 交投于每桶44.75美元，较上日结算价下跌0.26美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货 下滑0.37美元至43.95。
“随着美元走强，投资者继续结清(大宗商品)仓位，”澳新银行周五表示。
强势美元至少暂时压过了北美产量急剧减少的影响。
加拿大艾伯塔省石油城市麦克默里堡(Fort McMurray)野火肆虐，已导致8.8万名居民全部疏散，并迫使加拿大关闭每日69万桶产能。
此外美国原油产量也下滑。美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国今年以来的原油产量下滑41万桶/日，2015年中期以来则减少了80万桶/日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/徐文焰；审校 王洋)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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