表格：外资及陆资在台股卖超72.11亿台币，连七日共卖超706.06亿台币

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
路透台北5月9日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超72.11亿台币，连七个交易日卖 超共计706.06亿台币；上交易日修正后为卖超138.06亿台币。 三大法人今日合计卖超80.05亿台币，上交易日修正后为卖超133.66亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计 5/9 -72.11 -2.27 -6.12 +0.45 -80.05 5/6 -138.06r +3.25 -1.40 +2.56r -133.66r 5/5 -107.24r +9.83 +1.23 -6.24r -102.41r 5/4 -136.92r -3.23 -0.41 -2.17r -142.73r 5/3 -126.26 +15.80 +1.03 -4.28r -113.70r 本月累计 -580.59 +23.38 +5.67 -9.73 -572.56 2016 月份 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计 4月 +157.56r -29.99 -20.14 -54.38r +53.05r 3月 +1,600.65r -174.77 -7.05 -68.63r +1,350.21r 2月 +505.58r -125.65 +26.75 -17.29r +389.39r 1月 -594.83r -161.50 +30.03 -10.66r -736.96r 2015 12月 -274.64 +34.94 +10.86 -50.73r -279.57r 11月 -431.74r -64.07 -8.90 -59.77r -564.48r 10月 +663.18r -64.91 +25.26 +15.22r +638.75r 9月 -62.04 -66.61 +34.23 -47.83r -142.25r 8月 -570.67 -118.53 -24.86 +17.92r -696.15r 7月 -506.75 -221.17 -39.96 +34.82r -733.05r 6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r 5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r 4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r 3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r 2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r 1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人