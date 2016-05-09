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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 15:02 BJT

表格：外资及陆资在台股卖超72.11亿台币，连七日共卖超706.06亿台币

路透台北5月9日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超72.11亿台币，连七个交易日卖
超共计706.06亿台币；上交易日修正后为卖超138.06亿台币。
         
    三大法人今日合计卖超80.05亿台币，上交易日修正后为卖超133.66亿台币。
            
    以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
          
      日期    外资及陆资   自营商(避险)  自营商(自行)  投信        合计
      5/9       -72.11        -2.27        -6.12      +0.45       -80.05
      5/6      -138.06r       +3.25        -1.40      +2.56r     -133.66r
      5/5      -107.24r       +9.83        +1.23      -6.24r     -102.41r
      5/4      -136.92r       -3.23        -0.41      -2.17r     -142.73r 
      5/3      -126.26       +15.80        +1.03      -4.28r     -113.70r
    本月累计   -580.59       +23.38        +5.67      -9.73      -572.56
         
     2016
      月份    外资及陆资   自营商(避险)  自营商(自行)  投信        合计
       4月     +157.56r      -29.99       -20.14     -54.38r      +53.05r
       3月   +1,600.65r     -174.77        -7.05     -68.63r   +1,350.21r
       2月     +505.58r     -125.65       +26.75     -17.29r     +389.39r
       1月     -594.83r     -161.50       +30.03     -10.66r     -736.96r
    
     2015 
      12月     -274.64       +34.94       +10.86     -50.73r     -279.57r
      11月     -431.74r      -64.07        -8.90     -59.77r     -564.48r
      10月     +663.18r      -64.91       +25.26     +15.22r     +638.75r 
       9月      -62.04       -66.61       +34.23     -47.83r     -142.25r
       8月     -570.67      -118.53       -24.86     +17.92r     -696.15r
       7月     -506.75      -221.17       -39.96     +34.82r     -733.05r
       6月     -847.34r     -110.69       -46.85     -30.34r   -1,035.22r
       5月     +311.31       -17.08       -21.81     -16.51r     +255.91r
       4月   +1,002.05r     +103.85       +34.75     -53.18r   +1,087.47r 
       3月     -428.47       +56.37        -0.08    -141.98r     -514.17r
       2月     +965.53       -34.49        +6.44     -13.19r     +924.28r
       1月     +641.86       -50.91       +18.37      -5.53r     +603.80r   
     
      2015年    外资及陆资合计买超462.28亿台币。
      2014年    外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
    
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 (记者 詹静宜； 审校 董永年)

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