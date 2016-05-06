更新版 1-台湾货币市场：月初资金宽松需求少短率稳，票券商为跨月做准备

* 市场资金平稳宽裕，短率持平 * 30天期短票卖断0.30%是铁板 * 银行买长票意愿较高 * RP市场平静，利率不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月6日 - 台湾银行间拆款利率周五大致持稳。资金调度人士指出，月初之际 市场资金相当充裕，各大票券商因应5月底的缴税高峰，资金情势可能偏紧，目前已用力承 做跨月资金；拆款部分则是需求不高，承做稍少。 他们表示，拆款部分资金以续做为主，也有不少原本拆出的资金被退回，票券商及银行 的拆入需求降低。 大型银行表示，近期月底偶有出现存款走钱，或放款增加；抑或有交割因素扰乱原本调 度，让月底的资金不松反紧，这些因素仍可能持续干扰月底的货币市场。 一位大型银行交易员说，〞拆（出）款到单续做，但有被退一点。〞 交易员并指出，由于市场资金需求实在不好，因此也不再费劲去市场找拆出对象，利率 方面则是大致持平近日水位。 本地时间17:31 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.412 32.377 台湾加权股价指数<.TWII 8,146.43 8,167.96 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.305% 0.200-0.305% --两周拆款利率区间 0.230-0.310% 0.220-0.300% **短票利率0.30%是铁板** 短票方面，票券商交易员指出，银行大致能够接受跨月短票利率在0.30%，但要再走低 的话，将遭逢大的困难。目前资金虽然宽松，但因为5月资金情势诡谲多变，先以引导资金 跨月为最首要目标。 〞央行没有降ON(隔夜拆款)利率，行库0.30%会守得很紧。〞一位大型票券商资调主管 说 。 他表示，目前银行多认为台湾央行6月还是会持续降息，因此长票受到不小的欢迎，〞 有长票，不怕没人要!〞 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%，同上日 ；成交偏低的利率多非主流交易。 台湾央行周五共发行1,230亿台币定存单，与今日存单到期金额1,239亿相较，定存单发 行余额减少9亿台币。 下周台湾央行定存单到期金额1兆9,252亿台币，分别是周一5,202.3亿、周二1,904亿、 周三4,840.5亿、周四1,631.2亿以及周五5,674亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为200亿台币，累积至周日超额准备1,227亿台 币、加计前期1%的超额准备为2,400亿台币。 **RP市场平静** 债券附买回(RP)市场方面，今日虽是周五，但市场资金很多，大多数证券商早早平帐， 调度不必花太多心力。 〞我们早就平了，等着要去开会。〞一位大型票券商交易员表示。 一位大型证券商交易员则表示，客户端的资金虽多，但看来以短钱为主，大多只做2-3 天，且不愿拉长承做。有鉴于先前4月底资金无预警的吃紧，5月又临缴税季节，因此操作上 会保守一点，〞我们谨慎一点，要缴税了。〞 他指出，月底缴交所得税虽不是马上入库，但资金入台银之后，其出去的管道可能相当 有限，若是台银以拆出银行同业款项为主，则RP市场就不能受惠。换言之，资金分布不均情 况会更严重。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日；短天 期及一个月天期公司债附买回利率也大致同上日在0.37-0.39%。 大型票券商与金融机构承作债券附买回利率也持平上日水位；今日短天期公债附买回利 率区间在0.23-0.25%；公司债附买回利率成交0.23-0.30%；与银行承做的债券附买回利率主 要成交在0.28-0.30%。(完) (审校 林高丽)