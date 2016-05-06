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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 15:29 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走软，受澳洲央行6月降息前景打击

0714GMT，

* 澳元继续走软，因澳洲央行货币政策声明基调特别温和

* 0.7361是新的九周低点，0.7382为亚洲时段低位，0.7478为亚洲时段高位

* 利率期货暗示澳洲央行在6月7日再降息25个基点的几率为31%

* 澳元/美元周二在澳洲央行降息之前触及高位0.7720美元

* 澳元也受到近期大宗商品价格下跌的拖累

* 若美国4月就业报告强劲，可能进一步压制澳元/美元走势(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 艾茂林)

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