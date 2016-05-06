《汇市简讯》澳元/美元走软，受澳洲央行6月降息前景打击

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
0714GMT，
* 澳元继续走软，因澳洲央行货币政策声明基调特别温和
* 0.7361是新的九周低点，0.7382为亚洲时段低位，0.7478为亚洲时段高位
* 利率期货暗示澳洲央行在6月7日再降息25个基点的几率为31%
* 澳元/美元周二在澳洲央行降息之前触及高位0.7720美元
* 澳元也受到近期大宗商品价格下跌的拖累
* 若美国4月就业报告强劲，可能进一步压制澳元/美元走势(完)
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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 艾茂林)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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