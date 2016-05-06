全球金市：现货金持稳但本周恐录得跌幅，市场观望美国就业数据

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以下是0700GMT报价： 价格 变动 涨跌% 现货金 1278.63 0.97 0.08 现货银 17.312 -0.014 -0.08 现货铂金 1058.99 1.25 0.12 现货钯金 601.25 4.2 0.7 COMEX期金 1281.2 8.9 0.7 COMEX期银 17.345 0.018 0.1 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 张若琪/王洋/于春红)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>