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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 15:37 BJT

全球金市：现货金持稳但本周恐录得跌幅，市场观望美国就业数据

以下是0700GMT报价：
    
                      价格       变动       涨跌%  
    现货金           1278.63      0.97       0.08
    现货银            17.312    -0.014      -0.08
    现货铂金         1058.99      1.25       0.12
    现货钯金          601.25       4.2        0.7
    COMEX期金         1281.2       8.9        0.7
    COMEX期银         17.345     0.018        0.1
    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
    
      
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 张若琪/王洋/于春红)

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