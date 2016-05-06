日本个股：伊藤忠称有意收购自然资源资产，把握价格深跌良机

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透东京5月6日 - 日本大型商社伊藤忠 社长冈藤正广周五表示，公司有意愿买进自然资源资产，把握大宗商品价格深跌的契机。
“我们正准备好购买资源资产，”冈藤正广在记者会上表示。
他说，“若价格够低，我们决定与中国中信股份 一同购买资产，”但他并未提及潜在投资规模或标的。
他称，伊藤忠过去一直着重于铁矿石及煤炭，但该公司可能投资其他金属或能源资产。
但冈藤正广同时指出，他预期未来10年资产价格不会大幅反弹。
“我们必须择优买进，”他称。
伊藤忠于去年投资中国中信股份，成为伊藤忠史上最大手笔的投资。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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