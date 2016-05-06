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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 15:39 BJT

日本个股：伊藤忠称有意收购自然资源资产，把握价格深跌良机

路透东京5月6日 - 日本大型商社伊藤忠 社长冈藤正广周五表示，公司有意愿买进自然资源资产，把握大宗商品价格深跌的契机。

“我们正准备好购买资源资产，”冈藤正广在记者会上表示。

他说，“若价格够低，我们决定与中国中信股份 一同购买资产，”但他并未提及潜在投资规模或标的。

他称，伊藤忠过去一直着重于铁矿石及煤炭，但该公司可能投资其他金属或能源资产。

但冈藤正广同时指出，他预期未来10年资产价格不会大幅反弹。

“我们必须择优买进，”他称。

伊藤忠于去年投资中国中信股份，成为伊藤忠史上最大手笔的投资。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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