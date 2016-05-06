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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 15:44 BJT

金属期市：伦敦期铜走稳，但本周或将录得年初以来最大单周跌幅

“(中国)地产和基建投资宏观数据可能持续远优于预期，”瑞银驻墨尔本分析师Lachlan Shaw称。

“但信号仍是好坏不一。市场可能将持续波动...对镍的恐慌态度或将继续下去。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度低见4月18日以来最低位4,761.50美元，稍后反弹，0705 GMT时持平于4,785.50美元。前一交易日收低1.7%。本周周线料下跌5.2%，将创下2015年1月以来最大单周跌幅。

上海期铜 下挫1.2%，报每吨36,620元人民币(5,632美元)。

美元兑日圆和欧元周五稍早持坚，令金属承压。

其他金属中，上海期镍 维持了稍早4.5%的跌幅。

全球矿业巨头力拓 及其合作伙伴周五最终批准蒙古奥尤陶勒盖铜金矿涉资53亿美元的扩张项目，为开发这个可能成为全球第三大铜矿的项目铺平道路。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/于春红; 审校 高琦/张若琪)

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