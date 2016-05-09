台湾货币市场：5月9日及本提存期资金预期变化一览表

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透台北5月9日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共5,202.30亿台币。 --90甲4期公债付息，共13.875亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ发行2.85亿美元债。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆3,270亿台币 05/10 1,904.00 05/11 4,840.50 05/12 1,631.20 05/13 5,674.00 05/16 2,859.00 05/17 5,346.50 05/18 1,479.50 05/19 1,774.50 05/20 130.00 05/23 54.00 05/24 4,404.30 05/25 1,986.00 05/26 2,297.00 05/27 1,505.00 05/30 3.00 05/31 116.00 06/01 3,183.00 06/02 2,850.50 *06/03 1,232.00 注*：表更新。 --公债还本付息共42.4375亿台币 05/13 94甲5期公债付息 6.75亿台币 05/15 104甲8期公债付息 7.125亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 05/28 103甲8期公债付息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/11:JPMorgan Chase 发行1亿美元债。 --5/12:央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 --5/20:财政部发行105/7期公债，天期30年期，金额预计300亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --月底营所税和综所税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5