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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：5月9日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月9日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共5,202.30亿台币。 
    --90甲4期公债付息，共13.875亿台币。

    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
    --The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ发行2.85亿美元债。 
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    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆3,270亿台币     
    05/10              1,904.00
    05/11              4,840.50
    05/12              1,631.20
    05/13              5,674.00
    05/16              2,859.00
    05/17              5,346.50
    05/18              1,479.50
    05/19              1,774.50
    05/20                130.00
    05/23                 54.00
    05/24              4,404.30
    05/25              1,986.00
    05/26              2,297.00
    05/27              1,505.00
    05/30                  3.00
    05/31                116.00
    06/01              3,183.00
           
    06/02              2,850.50
           
   *06/03              1,232.00
           
  注*：表更新。
    
    --公债还本付息共42.4375亿台币    
    05/13        94甲5期公债付息                6.75亿台币
    05/15       104甲8期公债付息               7.125亿台币
    05/24       101乙2期公债付息                3.75亿台币
    05/26       100乙1期公债付息                5.25亿台币
    05/27        93甲6期公债付息             13.5625亿台币
    05/28       103甲8期公债付息                   6亿台币
 
     --月底军公教薪饷拨款。
  
    
    **紧缩因素：
    --5/11:JPMorgan Chase 发行1亿美元债。 
    --5/12:央行发行两年期定存单，金额300亿台币。    
    --5/20:财政部发行105/7期公债，天期30年期，金额预计300亿台币。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --月底营所税和综所税款缴库。(完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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