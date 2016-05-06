《汇市简讯》欧元/瑞郎上涨，或是瑞士央行人为推高

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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0723GMT，
* 瑞士央行活跃起来。4月外汇储备较3月增加110亿瑞郎
* 像是通过政策来拉低瑞郎
* 卖出瑞郎之际，恰逢欧元/瑞郎测试2-5月交投区间上限
* 这导致欧元/瑞郎技术面看涨，进而引发少量投机买盘
* 期权缺乏，可能让欧元/瑞郎在某一阶段加速上涨
(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 徐文焰)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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