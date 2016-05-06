版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 6日 星期五 15:50 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎上涨，或是瑞士央行人为推高

0723GMT，

* 瑞士央行活跃起来。4月外汇储备较3月增加110亿瑞郎

* 像是通过政策来拉低瑞郎

* 卖出瑞郎之际，恰逢欧元/瑞郎测试2-5月交投区间上限

* 这导致欧元/瑞郎技术面看涨，进而引发少量投机买盘

* 期权缺乏，可能让欧元/瑞郎在某一阶段加速上涨

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐