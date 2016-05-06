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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 16:08 BJT

《全球汇市》美元拉回，静候美国4月非农就业数据出炉

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1423  1.1404  +0.17  +5.18  1.0860
    美元/日圆            106.87  107.24  -0.35 -11.16  120.30
    欧元/日圆         122.08  122.31  -0.19  -6.43  130.47
    美元/瑞郎            0.9673  0.9675  -0.02  -3.44  1.0018
    英镑/美元            1.4490  1.4481  +0.06  -1.68  1.4738
    美元/加元            1.2846  1.2852  -0.05  -7.18  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5166  6.5183  -0.03  -0.78  6.5680
    澳元/美元            0.7369  0.7464  -1.27  +1.29  0.7275
    新西兰元/美元        0.6843  0.6882  -0.57  +0.26  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1052  1.1034  +0.16  +1.52  1.0886
    欧元/英镑         0.7878  0.7871  +0.09  +6.94  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2543  9.2492  +0.06  +0.91  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1848  8.1698  +0.18  -7.41  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张明钧/徐文焰/艾茂林; 审校 高琦/张若琪/蔡美珍)

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