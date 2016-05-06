《全球汇市》美元拉回，静候美国4月非农就业数据出炉

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1423 1.1404 +0.17 +5.18 1.0860 美元/日圆 106.87 107.24 -0.35 -11.16 120.30 欧元/日圆 122.08 122.31 -0.19 -6.43 130.47 美元/瑞郎 0.9673 0.9675 -0.02 -3.44 1.0018 英镑/美元 1.4490 1.4481 +0.06 -1.68 1.4738 美元/加元 1.2846 1.2852 -0.05 -7.18 1.3839 美元/离岸人民币 6.5166 6.5183 -0.03 -0.78 6.5680 澳元/美元 0.7369 0.7464 -1.27 +1.29 0.7275 新西兰元/美元 0.6843 0.6882 -0.57 +0.26 0.6825 欧元/瑞郎 1.1052 1.1034 +0.16 +1.52 1.0886 欧元/英镑 0.7878 0.7871 +0.09 +6.94 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2543 9.2492 +0.06 +0.91 9.1705 美元/挪威克朗 8.1848 8.1698 +0.18 -7.41 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧/徐文焰/艾茂林; 审校 高琦/张若琪/蔡美珍)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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