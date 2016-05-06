中国票据市场：转贴利率走势平稳，收票热情高但资金成本抑制利率下行

路透北京5月6日 - 中国票据市场本周转贴利率走势平稳，足月纸票成交在3.15%左右，电票在3.10%上下。交易员称，营改增政策实施后，加之监管趋于严格，出票要求提高，供给相对较少；虽然机构收票热情仍在，但出于成本考虑，利率并未明显下行。

他们并称，理财等产品收益率不断下滑，但资金成本未有随之回落，所以目前来看转贴利率下行空间有限。

“这周（转贴利率）挺平稳的，监管机构也一直在查（票据问题），一级量很少，二级出票的也不多。”华北一银行交易员说，“虽然收票热情不小，但成本在那摆着呢，（利率）没法降。”

华东一银行交易员亦称，目前转贴利率已在低位，资金成本抑制其下行空间，因为近期理财收益率都在往下走，“（转贴利率）再往下走的话就都倒挂了，目前的位置差不多了，否则我还不如不玩了。”

中国央行和银监会周五联合下发了《关于加强票据业务监管，促进票据市场健康发展的通知》（126号文），旨在进一步规范票据市场。要求银行应按业务实质建立审慎性考核机制，加强实物票据保管；银行应严格规范同业账户管理，强化风险防控等。

上述华东交易员并补充称，126号文导致出票和收票的要求提高，从而限制供给并提升融资成本，这亦会抑制利率下行；而且营改增后大家都是按需收票了，不像以前那样去做波段或为了充资产先拿在手里。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价