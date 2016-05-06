全球房地产：首季温哥华蝉联豪宅楼价升幅榜首，上海紧随其后--莱坊

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透香港5月6日 - 国际物业顾问--莱坊周五发表的数据称，首季全球35个城市的豪宅价格按年平均上涨3.6%，其中加拿大温哥华以26.3%连续四季蝉联豪宅价格升幅榜首，上海则以20%的按年升幅紧随其后。
至于香港和台北则在排行榜末，分别排34和35位，两地豪宅价格首季分别按年下跌6.4%和7.6%。据香港政府数字显示，今年3月E类大型单位（实用面积160平方米以上）的楼价同比下跌5.7%。
莱坊大中华区研究及谘询部主管纪言迅指出，香港住宅供应充足，加上今年潜在加息机会，预计会为本港楼价带来压力。
＂我们预计今年香港豪宅楼价将下跌5-10%，而一般住宅楼价将下跌最多10%。中国内地方面，预计中国人民银行将进一步减息和下调存款准备金率。预期今年推出的其他利好措施包括下调贷款对资产值比例和交易税。＂他表示。
莱坊指，受中央政府3月出台的贷款新政影响，预计第二季上海豪宅价格增速将有所放缓。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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