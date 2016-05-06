香港股市：下周一起新增七个行业股指期货，包括全球首支博彩业--港交所

路透香港5月6日 - 香港交易及结算所（港交所） 周五称，下周一（9 日）起新增七个行业股票指数期货合约，其中包括全球首支博彩业期货。 新期货合约中有四只涉及内地相关行业，两只涉及科技股，另一只则为全球首 支博彩业期货。相关指数成份股须达到市值及流通量的要求，同时设置比重上限， 确保不会有个别成份股对整个指数影响过大。 港交所市场发展联席主管李刚称，“通过这批行业指数期货，投资者得以更具 成本及资本效益的方式投资于香港证券市场热门行业股份。” 港交所市场发展联席主管罗力指出，今年首四个月的股指期货市场日均成交量 已较去年同期增长逾40%，现在再推出这七只新合约，定会进一步推动市场发展。 以下为相关期货资料： 客户按金 结算所按金 基本按金 维持按金 指数 港元 港元 港元 中华交易服务博彩业指数 按金 14,130/每张 11,300/每张 11,300/每张 跨期按金 4,240/每对 3,390/每对 3,390/每对 恒生中国内地石油及天然 按金 6,950/每张 5,560/每张 5,300/每张 气指数 跨期按金 2,090/每对 1,670/每对 1,590/每对 恒生中国内地银行指数 按金 7,390/每张 5,910/每张 5,910/每张 跨期按金 2,220/每对 1,780/每对 1,780/每对 恒生中国内地医疗保健指 按金 12,140/每张 9,710/每张 9,710/每张 数 跨期按金 3,650/每对 2,920/每对 2,920/每对 恒生中国内地地产指数 按金 11,800/每张 9,440/每张 9,440/每张 跨期按金 3,540/每对 2,840/每对 2,840/每对 恒生资讯科技器材指数 按金 8,190/每张 6,550/每张 6,550/每张 跨期按金 2,460/每对 1,970/每对 1,970/每对 恒生软件服务指数 按金 20,720/每张 16,580/每张 16,580/每张 跨期按金 6,220/每对 4,980/每对 4,980/每对 （完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)