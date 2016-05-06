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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 16:45 BJT

香港股市：下周一起新增七个行业股指期货，包括全球首支博彩业--港交所

路透香港5月6日 - 香港交易及结算所（港交所） 周五称，下周一（9
日）起新增七个行业股票指数期货合约，其中包括全球首支博彩业期货。
    
    新期货合约中有四只涉及内地相关行业，两只涉及科技股，另一只则为全球首
支博彩业期货。相关指数成份股须达到市值及流通量的要求，同时设置比重上限，
确保不会有个别成份股对整个指数影响过大。
    
    港交所市场发展联席主管李刚称，“通过这批行业指数期货，投资者得以更具
成本及资本效益的方式投资于香港证券市场热门行业股份。”
    
    港交所市场发展联席主管罗力指出，今年首四个月的股指期货市场日均成交量
已较去年同期增长逾40%，现在再推出这七只新合约，定会进一步推动市场发展。
    
    以下为相关期货资料：
  
                                    客户按金                  结算所按金
                                    基本按金     维持按金     
 指数                               港元         港元         港元
 中华交易服务博彩业指数   按金      14,130/每张  11,300/每张  11,300/每张
                          跨期按金   4,240/每对   3,390/每对   3,390/每对
                                                              
 恒生中国内地石油及天然   按金      6,950/每张   5,560/每张   5,300/每张
 气指数                                                       
                          跨期按金  2,090/每对   1,670/每对   1,590/每对
                                                              
 恒生中国内地银行指数     按金      7,390/每张   5,910/每张   5,910/每张
                          跨期按金  2,220/每对   1,780/每对   1,780/每对
                                                              
 恒生中国内地医疗保健指   按金      12,140/每张  9,710/每张   9,710/每张
 数                                                           
                          跨期按金  3,650/每对   2,920/每对   2,920/每对
                                                              
 恒生中国内地地产指数     按金      11,800/每张  9,440/每张   9,440/每张
                                                              
                          跨期按金  3,540/每对   2,840/每对   2,840/每对
                                                              
 恒生资讯科技器材指数     按金      8,190/每张   6,550/每张   6,550/每张
                          跨期按金  2,460/每对   1,970/每对   1,970/每对
                                                              
 恒生软件服务指数         按金      20,720/每张  16,580/每张  16,580/每张
                          跨期按金  6,220/每对   4,980/每对   4,980/每对
    （完）
    
        

 (记者 雷美珍；审校 黄凯)

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