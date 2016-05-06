亚洲橡胶：TOCOM指标期胶收低2.1%，追随上海期胶跌势

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
TOCOM-10月期胶 <0#2JRU:>收跌4日圆，报每公斤183.5日圆，此为连续第四个交易日下跌，周线重挫5.8%，创下四个月来最大周线跌幅。盘中曾触及181.4日圆，创4月11日以来的最低。
“中国有着商品价格偏高的警戒氛围，”一东京经纪商消息人士称。
“其中一个例子是，中国释出3,000吨猪肉储备。东京金融市场休市期间，上海期胶下跌，TOCOM期胶跟进其走势。”
北京政府周三表示，未来两个月将会释出305万公斤的猪肉储备，以因应猪肉价格大涨。
美元兑日圆在106.95日圆附近交投，周二一度触及105.55的18个月新低。
上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌290元人民币，收于每吨12,260元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶 最新报每公斤146.20美分，上涨0.6美分。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/张明钧; 审校 刘秀红/张荻)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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