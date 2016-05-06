台湾汇市：台币连三跌至三周半低位，关注美非农就业报告及外资汇出力道

* 台币连三日收跌至三周半低位 * 关注美非农报告及外资汇出力道 * 下周实质区间暂看32.200-32.500 路透台北5月6日 - 台币兑美元 周五微收跌至三周半低位，并录得连三日跌势 ，周线收低0.4%。交易员表示，外资持续汇出令台币趋贬，惟出口商抛汇卖需仍在略收敛台 币跌幅，暂在32.400附近狭幅整理，下周关注美国非农就业报告及外资汇出力道。 他们指出，目前全球汇市聚焦周五稍晚公布的4月美国非农就业数据，若表现优于预期 才得以支撑近日美元上涨走势，若表现不如预期，可能让周二才转强的美元续强力道增添变 数。 〞今天出口商卖到第三天看起来消化差不多了。〞一位大型公股银行交易员说。 路透调查显示，分析师预计美国4月非农就业岗位增加20.2万个，3月增长了21.5万。 另一民营银行交易主管则称，外资连六日卖超台股逾600亿台币，带动外资持续汇出的 疑虑升温，下周留意跌跌不休的台股能否止稳，若外资卖超台股量能持续放大，外资汇出力 道料会增强，恐令台币续贬。 周五台币兑美元连续第三日收跌至32.412，创三周半收盘新低，前低为4月14日的32.43 6。今日主要交易区间在32.375-32.420，上日在32.250-32.404；预估下周台币区间在32.20 0-32.500。 菲律宾披索或连续第三周下跌，周五触及两个月低点，在下周大选前投资者越来越担心 新政府的经济政策。 韩国金融市场今日休市。 台湾股市周五再收跌0.26%至两个半月新低，为连七日收跌，拖累周线收黑2.76%。证券 交易所资料显示，今日外资及陆资在台股卖超138.46亿台币，连六个交易日卖超共计634.35 亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度大 致持平于上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇 报32.422/32.442，上日收在3 2.451。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.412 32.377 32.375-32.425 32.425 7.97 8.92 司 元太外汇经纪公 32.410 32.378 32.377-32.415 32.395 4.13 4.53 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.020/0.035 0.020/0.030 美元/台币六个月期 0.070/0.100 0.040/0.065 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 林高丽)