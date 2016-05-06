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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 16:40 BJT

台湾汇市：台币连三跌至三周半低位，关注美非农就业报告及外资汇出力道

* 台币连三日收跌至三周半低位
    * 关注美非农报告及外资汇出力道
    * 下周实质区间暂看32.200-32.500

    路透台北5月6日 - 台币兑美元 周五微收跌至三周半低位，并录得连三日跌势
，周线收低0.4%。交易员表示，外资持续汇出令台币趋贬，惟出口商抛汇卖需仍在略收敛台
币跌幅，暂在32.400附近狭幅整理，下周关注美国非农就业报告及外资汇出力道。
    
    他们指出，目前全球汇市聚焦周五稍晚公布的4月美国非农就业数据，若表现优于预期
才得以支撑近日美元上涨走势，若表现不如预期，可能让周二才转强的美元续强力道增添变
数。
    
    〞今天出口商卖到第三天看起来消化差不多了。〞一位大型公股银行交易员说。
    
    路透调查显示，分析师预计美国4月非农就业岗位增加20.2万个，3月增长了21.5万。 
    
    另一民营银行交易主管则称，外资连六日卖超台股逾600亿台币，带动外资持续汇出的
疑虑升温，下周留意跌跌不休的台股能否止稳，若外资卖超台股量能持续放大，外资汇出力
道料会增强，恐令台币续贬。
    
    周五台币兑美元连续第三日收跌至32.412，创三周半收盘新低，前低为4月14日的32.43
6。今日主要交易区间在32.375-32.420，上日在32.250-32.404；预估下周台币区间在32.20
0-32.500。
    
    菲律宾披索或连续第三周下跌，周五触及两个月低点，在下周大选前投资者越来越担心
新政府的经济政策。 韩国金融市场今日休市。
             
    台湾股市周五再收跌0.26%至两个半月新低，为连七日收跌，拖累周线收黑2.76%。证券
交易所资料显示，今日外资及陆资在台股卖超138.46亿台币，连六个交易日卖超共计634.35
亿台币。      

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度大
致持平于上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇 报32.422/32.442，上日收在3
2.451。
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.412     32.377   32.375-32.425   32.425     7.97    8.92
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.410     32.378   32.377-32.415   32.395     4.13    4.53
 司                                                                      
 
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 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期          0.020/0.035           0.020/0.030
 美元/台币六个月期          0.070/0.100           0.040/0.065
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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