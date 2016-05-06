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市场报道 | 2016年 5月 6日 星期五 16:41 BJT

全球贵金属：5月5日SPDR黄金持仓增0.47%，iShares白银持仓减0.34%

路透5月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓较周三增0.47%
；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.34%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期      变动         增减
    SPDR      26,667,316.2   5月5日     26,541,844.0     5月4日     125,472.2   0.47%
    iShares  336,119,816.4   5月5日    337,261,237.2     5月4日  -1,141,420.8  -0.34%
    (完)
        
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 (编译 张若琪 审校 张明钧)

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