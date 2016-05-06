全球贵金属：5月5日SPDR黄金持仓增0.47%，iShares白银持仓减0.34%

路透5月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓较周三增0.47% ；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.34%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,667,316.2 5月5日 26,541,844.0 5月4日 125,472.2 0.47% iShares 336,119,816.4 5月5日 337,261,237.2 5月4日 -1,141,420.8 -0.34% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 张明钧)