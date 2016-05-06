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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 17:56 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增225亿台币，终止连二周净减

路透台北5月6日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增225亿台币，终止连二周净减；央行存单未到期余
额为7兆(万亿)3,968.3亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净减99.35亿台币。
                            
   台湾央行存单未到期余额变化一览请参看  
       
 日期    到期量(亿)        发行量(亿)       增加/减少(
                                            亿)
    5/3          1,346.00            73.00    -1,273.00
    5/4          3,217.00        *4,813.00    +1,596.00
    5/5          2,932.50         2,843.50       -89.00
    5/6          1,239.00         1,230.00        -9.00
    总           8,734.50         8,959.50         +225
 计                                         
  注*含364天期定存单1,600亿台币。
   
   日期  91天期发行量(   182天期发行量(亿
         亿)             )
    5/3              16                 7
    5/4              68                 8
    5/5              17                 8
    5/6              28                 5
   总计             129                28
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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