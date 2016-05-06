《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增225亿台币，终止连二周净减

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透台北5月6日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增225亿台币，终止连二周净减；央行存单未到期余 额为7兆(万亿)3,968.3亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净减99.35亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 5/3 1,346.00 73.00 -1,273.00 5/4 3,217.00 *4,813.00 +1,596.00 5/5 2,932.50 2,843.50 -89.00 5/6 1,239.00 1,230.00 -9.00 总 8,734.50 8,959.50 +225 计 注*含364天期定存单1,600亿台币。 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿 亿) ) 5/3 16 7 5/4 68 8 5/5 17 8 5/6 28 5 总计 129 28 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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