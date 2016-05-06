欧洲汇市：英镑持稳，投资者聚焦美国非农就业报告

不过今日市场主要焦点在于美国非农就业报告，预料将显示4月新增20.2万个非农就业冈位，3月时为增加21.5万个。

根据芝加哥商业交易所(CME)旗下的FedWatch，投资人预期美联储6月升息的机率仅13%，因此分析师多认为唯有美国经济数据开始改善，让投资人提高升息预期，美元才可能走强。

ING策略师Viraj Patel表示，“若美国数据开始出现转折讯号，做空英镑/美元是表达看空英镑观点的好工具。”

“英国退欧实质风险的重新定价，加上英国经济基本面料出现更多令人震惊的疲态可能令英镑走弱，这都将加大美元回升时的英镑下跌杠杆，我们仍认为在英国退欧公投之前，英镑/美元有可跌破1.40，尽管我们认为英国退欧的风险偏低。”

多数分析师认为英国退欧将对英国经济造成重创，英国第四季经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的7%，若退欧可能面临投资资金撤退。若出现英国退欧可能性升高的消息，将会打击英镑。

英镑兑美元 下跌0.1%至1.4493，较周二所及的四个月高点1.4770拉回近0.03美元。

本周英镑兑美元料下跌0.8%，为四周以来首度收低，英镑同时也受到多项采购经理人指数(PMI)调查显示英国经济于4月放缓的打击。

英镑兑欧元 持平于0.78775英镑。(完)

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