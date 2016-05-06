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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 16:57 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月6日

5月6日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间1            
 6:56时，1港元=0.83724人民币          )                                  
                                                                             
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权
 平均溢价为37.44%，低于上交易日收盘的37.57%。
                                                                             
  公司名      A股代码      H股代码    A股价  H股价    A/H股                  
                                      格(元  格(港    比价               
                                        )     元)                        
 工商银行                              4.24    3.98    1.27                  
 建设银行                              4.69    4.76    1.18                  
 中国银行                              3.33    3.02    1.32                  
 农业银行                              3.10    2.68    1.38                  
 招商银行                             17.32   16.46    1.26                  
 中信银行                              5.82    4.63    1.50                  
 交通银行                              5.35    4.67    1.37                  
 民生银行                              9.26    7.06    1.57                  
 中国人寿                             21.12   16.98    1.49                  
 中国平安                             31.40   34.55    1.09                  
 中国太保                             26.11   25.30    1.23                  
 中信证券                             16.10   16.08    1.20                  
 新华人寿                             38.70   24.35    1.90                  
 海通证券                             14.74   12.28    1.43                  
 华能国际                              7.43    5.50    1.61                  
 大唐发电                              4.10    2.17    2.26                  
 华电国际                              5.23    3.95    1.58                  
 中煤能源                              5.04    3.31    1.82                  
 中国神华                             14.11   12.24    1.38                  
 中国石油                              7.34    5.36    1.64                  
 兖州煤业                             10.01    4.26    2.81                  
 中国石化                              4.72    5.17    1.09                  
 上海石化                              6.51    3.54    2.20                  
 中海油服                             12.65    6.11    2.47                  
 仪征化纤                              4.45    1.58    3.36                  
 中国铝业                              4.08    2.48    1.96                  
 江西铜业                             13.56    8.97    1.81                  
 洛阳钼业                              3.37    1.50    2.68                  
 紫金矿业                              3.17    2.46    1.54                  
 马钢股份                              2.68    1.63    1.96                  
 鞍钢股份                              4.06    3.41    1.42                  
 重庆钢铁                              2.65    1.19    2.66                  
 海螺水泥                             15.31   18.78    0.97                  
 洛阳玻璃                             28.07    4.68    7.16                  
 京城机电                              9.13    3.14    3.47                  
 中联重科                              4.26    2.37    2.15                  
 金隅股份                              8.53    5.22    1.95                  
 中国国航                              7.36    5.74    1.53                  
 东方航空                              6.95    4.50    1.84                  
 南方航空                              7.19    5.10    1.68                  
 中国远洋                              5.55    2.81    2.36                  
 中海集运                              4.34    1.69    3.07                  
 中集集团                             14.25   10.84    1.57                  
 中海发展                              6.31    5.30    1.42                  
 宁沪高速                              8.27   10.38    0.95                  
 深高速                                8.31    6.90    1.44                  
 成渝高速                              4.31    2.64    1.95                  
 皖通高速                             13.33    6.12    2.60                  
 广深铁路                              4.12    3.86    1.27                  
 中国南车                              9.45    7.19    1.57                  
 中国交建                             11.07    9.00    1.47                  
 中国铁建                             10.19    9.20    1.32                  
 中国中铁                              7.37    5.87    1.50                  
 长城汽车                              8.60    5.61    1.83                  
 比亚迪                               61.20   42.55    1.72                  
 广汽集团                             23.20    8.28    3.35                  
 青岛啤酒                             28.69   28.70    1.19                  
 白云山                               22.37   16.90    1.58                  
 新华制药                             11.40    4.61    2.95                  
 海信科龙                              7.58    3.69    2.45                  
 南京熊猫                             14.78    5.44    3.25                  
 晨鸣纸业                              8.48    5.75    1.76                  
 上海医药                             18.12   16.10    1.34                  
 中兴通讯                             13.96   10.44    1.60                  
 东方电气                             10.10    5.69    2.12                  
 潍柴动力                              8.01    9.16    1.04                  
 东北电气                              7.44    2.98    2.98                  
 广船国际                             25.39   12.06    2.51                  
 昆明机床                              8.22    2.85    3.44                  
 一拖股份                             10.51    4.09    3.07                  
 北辰实业                              4.20    2.36    2.13                  
 创业环保                              7.97    4.10    2.32                  
 中国中冶                              3.90    2.14    2.18                  
 金风科技                             15.72   12.00    1.56                  
 丽珠                                 44.08   36.55    1.44                  
 万科                                 24.43   18.72    1.56                  
 郑煤机                                6.11    3.18    2.29                  
 大连港                                5.76    2.97    2.32                  
 山东墨龙                              8.88    2.94    3.61                  
 浙江世宝                             25.28    8.38    3.60                  
 复星医药                             19.14   20.25    1.13                  
 光大银行                              3.63    3.36    1.29                  
 东江环保                             17.09   11.46    1.78                  
 上海电气                              8.02    3.12    3.07                  
 广发证券                             15.71   16.80    1.12                  
 华泰证券                             16.81   15.26    1.32                  
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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