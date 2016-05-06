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亚洲 | 2016年 5月 6日 星期五 17:03 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月6日

5月6日 - 
 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:03时,1       
 美元=6.502人民币          )                             
                                                              
  公司名     A股代码       B股代码      A股股价  B股股   A/B股
                                         (元)    价(美   比价
                                                  元)    
  仪电电                                  10.53   0.851   1.90
 子                                                      
  市北高                                  25.94   1.272   3.14
 新                                                      
  大众交                                  11.85    1.26   1.45
 通                                                      
  永生投                                  15.13   1.768   1.32
 资                                                      
  老凤祥                                  42.36   3.812   1.71
                                                         
  S中纺机                                 14.69   0.663   3.41
  鼎立股                                   8.15   0.694   1.81
 份                                                      
  氯碱化                                  15.25    0.82   2.86
 工                                                      
  双钱股                                  25.54   1.238   3.17
 份                                                      
  海立股                                  12.84   0.831   2.38
 份                                                      
  浦东金                                  18.99   1.645   1.78
 桥                                                      
  外高桥                                  18.43   1.888   1.50
                                                         
  ST联华                                  11.79   1.245   1.46
                                                         
  锦江投                                  36.08   2.005   2.77
 资                                                      
  中路股                                  36.36   2.867   1.95
 份                                                      
  金山开                                  17.42   0.953   2.81
 发                                                      
  海欣股                                   14.4   0.788   2.81
 份                                                      
  耀皮玻                                    6.6   0.664   1.53
 璃                                                      
  大江股                                  10.03   0.636   2.43
 份                                                      
  上柴股                                  13.39   0.869   2.37
 份                                                      
  丹化科                                   6.33   0.593   1.64
 技                                                      
  上海三                                  18.92   1.561   1.86
 毛                                                      
  友谊股                                  13.11   1.601   1.26
 份                                                      
  上工申                                  13.71   1.076   1.96
 贝                                                      
  上海机                                  20.34   2.287   1.37
 电                                                      
  宝信软                                  40.81   3.823   1.64
 件                                                      
  上海物                                  14.12   1.026   2.12
 贸                                                      
  自仪股                                  15.42   1.474   1.61
 份                                                      
  上海普                                  44.78   1.819   3.79
 天                                                      
  陆家嘴                                  38.61   3.336   1.78
                                                         
  华新水                                   7.38   0.675   1.68
 泥                                                      
  锦江股                                  40.31   2.964   2.09
 份                                                      
  鄂尔多                                    7.8   0.894   1.34
 斯                                                      
  华电能                                    5.1   0.513   1.53
 源                                                      
  SST天海                                  6.11   0.528   1.78
                                                         
  大名城                                  10.59   0.917   1.78
                                                         
  东方通                                   7.89   0.764   1.59
 信                                                      
  黄山旅                                  24.62   2.075   1.82
 游                                                      
  开开实                                  16.94   1.343   1.94
 业                                                      
  海南航                                   3.24   0.645   0.77
 空                                                      
  ST轻骑                                   5.59    0.53   1.62
                                                         
  振华重                                    4.4   0.506   1.34
 工                                                      
  锦州港                                   4.78   0.554   1.33
                                                         
  九龙山                                   6.06   0.635   1.47
                                                         
  凌云股                                  12.99   1.365   1.46
 份                                                      
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
          
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日           
                                      程表                       
  香港股市报导                        香港已公布新股发行上市日             
                                      程表                       
  美国股市报导                        中国新股新闻                           
  台湾股市报导                        香港新股新闻                           
  中国新闻                            中国股市观察                           
  香港新闻                            香港股市观察                           
  台湾新闻                            中国个股业绩                           
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