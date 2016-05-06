《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
5月6日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:03时,1 美元=6.502人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价 B股股 A/B股 (元) 价(美 比价 元) 仪电电 10.53 0.851 1.90 子 市北高 25.94 1.272 3.14 新 大众交 11.85 1.26 1.45 通 永生投 15.13 1.768 1.32 资 老凤祥 42.36 3.812 1.71 S中纺机 14.69 0.663 3.41 鼎立股 8.15 0.694 1.81 份 氯碱化 15.25 0.82 2.86 工 双钱股 25.54 1.238 3.17 份 海立股 12.84 0.831 2.38 份 浦东金 18.99 1.645 1.78 桥 外高桥 18.43 1.888 1.50 ST联华 11.79 1.245 1.46 锦江投 36.08 2.005 2.77 资 中路股 36.36 2.867 1.95 份 金山开 17.42 0.953 2.81 发 海欣股 14.4 0.788 2.81 份 耀皮玻 6.6 0.664 1.53 璃 大江股 10.03 0.636 2.43 份 上柴股 13.39 0.869 2.37 份 丹化科 6.33 0.593 1.64 技 上海三 18.92 1.561 1.86 毛 友谊股 13.11 1.601 1.26 份 上工申 13.71 1.076 1.96 贝 上海机 20.34 2.287 1.37 电 宝信软 40.81 3.823 1.64 件 上海物 14.12 1.026 2.12 贸 自仪股 15.42 1.474 1.61 份 上海普 44.78 1.819 3.79 天 陆家嘴 38.61 3.336 1.78 华新水 7.38 0.675 1.68 泥 锦江股 40.31 2.964 2.09 份 鄂尔多 7.8 0.894 1.34 斯 华电能 5.1 0.513 1.53 源 SST天海 6.11 0.528 1.78 大名城 10.59 0.917 1.78 东方通 7.89 0.764 1.59 信 黄山旅 24.62 2.075 1.82 游 开开实 16.94 1.343 1.94 业 海南航 3.24 0.645 0.77 空 ST轻骑 5.59 0.53 1.62 振华重 4.4 0.506 1.34 工 锦州港 4.78 0.554 1.33 九龙山 6.06 0.635 1.47 凌云股 12.99 1.365 1.46 份 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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